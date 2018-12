LG, al CES 2019 nuovo proiettore Cinebeam Laser 4K a tiro ultracorto

Il CES 2019 è ormai alle porte e varie aziende sono in procinto di presentare nuovi prodotti e tecnologie che caratterizzeranno il nuovo anno. Tra queste ci sarà sicuramente LG. L’azienda sudcoreana è pronta a presentare la seconda generazione del proiettore Cinebeam 4K a tiro ultra corto, contraddistinto da compattezza e spazi di installazione ridotti al minimo.

Grazie alla tecnologia UST, il nuovo proiettore laser può essere posizionato a poco più di 5 centimetri dalla parete ed è in grado di fornire un’immagine con diagonale di 90 pollici, fino ad arrivare ai 120 pollici a distanza di circa 17 centimetri.

La luminosità dichiarata arriva a 2500 ANSI lumens, accoppiata alla risoluzione nativa 4K UHD, che permette di avere un dettaglio e una nitidezza delle immagini da primi della classe, insieme a una buona fedeltà dei colori e un livello dei neri da primato.

Non mancano tutte le connettività del caso, tra cui prese USB accessorie, l’ingresso Ethernet e l’HDMI. Rispetto ai maggiori competitor, il nuovo LG Cinebeam è sensibilmente più compatto, caratteristica che ne avvantaggia non solo l’installazione, ma anche la possibilità di essere riposizionato e trasportato con facilità. L’integrazione di una regolazione dell’immagine a 12 punti permette inoltre di eliminare la tipica distorsione delle immagini dei proiettori di questo tipo.

Come tutti i prodotti 2018 di LG, anche in questo caso è stata inclusa l’AI Technology, ovvero l’intelligenza artificiale che offre la possibilità a tutti gli utenti di utilizzare i comandi vocali nella propria lingua, per poter gestire in toto il proiettore. Si possono controllare per esempio lo spegnimento, la riproduzione e tanto altro in maniera semplice e intuitiva e non manca la possibilità di usare lo Smart Remote di LG, un telecomando che funziona come un vero e proprio puntatore e che rende la navigazione più semplice.

A detta di LG, il nuovo proiettore CineBeam 4K Laser, rappresenta un vero e proprio step evolutivo nel suo segmento, con nessun altro prodotto al momento in grado di offrire le stesse caratteristiche.

Per il momento non sono stati comunicati eventuali disponibilità e prezzi, ma rimanete sintonizzati sulle nostre pagine per maggiori informazioni nel corso della copertura del CES 2019.