Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare una delle ultime smart TV LG OLED, troverete nelle offerte Prime Day uno dei modelli più interessanti della gamma 2022, vale a dire l’ottima LG B2. Per i prossimi due giorni, e solo per i clienti Prime, Amazon propone il modello da 55 pollici per la prima volta a meno di 1.000€, a seguito di uno sconto del 44%.

Un’occasione strepitosa per gli amanti di una delle tecnologie più all’avanguardia del settore, basata sulla retroilluminazione a pixel auto illuminanti, l’unica che garantisce neri assoluti e contrasti perfetti su tutta la diagonale. Altre tecniche di riproduzione d’immagine, infatti, non raggiungono le prestazioni di LG B2, pur implementando tecnologie come il Local Dimming che, come detto, non agiscono sull’intero pannello.

La peculiarità dell’OLED fa sì che LG B2 sia una smart TV perfetta per qualsiasi contenuto, dai semplici programmi televisivi ai film masterizzati su Blu-Ray, dove il pannello 4K con Dolby Vision saprà farsi apprezzare di più. Ad ogni modo, a prescindere dalla sorgente, le ottime capacità di upscaling del processore a7 di 5° generazione fanno sì che LG B2 riproduca immagini strepitose anche se il contenuto originale non dovesse essere in alta definizione, simulando non solo il 4K ma mettendo a fuoco anche il soggetto, migliorandone i contorni e la profondità.

A differenza del modello della passata generazione, la gamma “B” di LG di questo 2022 implementa alcune delle tecnologie che fino allo scorso anno erano un’esclusiva della serie “C”, tra cui la piena banda delle porte HDMI 2.1. Questo significa che LG B2 sfrutta appieno il pannello a 120 Hz rendendola, di fatto, anche una smart TV da gaming, facendo la gioia dei possessori di PS5 e Series X.

Ciò detto, non ci resta che riportarvi in calce il link della pagina del prodotto, con l’invito di approfittare subito di questa offerta, visto che si tratta di un prodotto che, a questo prezzo, non va sottovalutato.

