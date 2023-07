State cercando da un po’ di tempo una nuova smart TV di alta qualità, ma desiderate anche risparmiare? Allora non possiamo fare a meno di segnalarvi l’incredibile offerta su Amazon per il Prime Day, attiva sul fantastico modello LG C2 OLED da 65“, scontato del 17%.

Grazie a questa promozione, il prezzo scende da 1.799,00€ a soli 1.499,00€. Dunque, acquistando questa meravigliosa smart TV oggi stesso, risparmierete ben 300€! È davvero un’offerta molto conveniente, tenendo presente che potrete portare a casa il prodotto al prezzo più basso di sempre.

Questa smart TV, dotata della fantastica tecnologia OLED, vi regala immagini più luminose, colorate e dettagliate grazie al perfetto lavoro tra il processore e il pannello 65″. Il modello in questione, inoltre, è dotato della tecnologia Brightness Booster che vi offre immagini fino al 20% più luminose rispetto a uno schermo LG OLED tradizionale. In più, il processore α9 Gen 5 con AI è il più potente mai sviluppato da LG, garantendovi immagini iper-realistiche con una mappatura dei toni dinamica su oltre 5000 zone per fotogramma.

Inoltre, potrete godervi un’esperienza cinematografica completa grazie al Dolby Vision IQ con Precision Detail e al Dolby Atmos, che offrono immagini intense e dettagliate e un audio coinvolgente. Per i gamer, questa TV è il sogno diventato realtà, in quanto offre un gameplay fluido e reattivo, un input lag ridotto e 4 porte HDMI 2.1 per giocare in 4K a 120fps con VRR e Dolby Vision. Il design minimalista con bordi sottili, infine, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, catturando il vostro sguardo anche quando il televisore è spento.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazondedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!