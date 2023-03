Sono finalmente iniziate le Offerte di Primavera di Amazon e, quasi come fosse un nuovo Prime Day, ci troviamo sommersi da migliaia di offerte interessanti. Tra le migliori, soprattutto se state pensando ad acquistare un nuovo televisore, troviamo questa che vi segnaliamo sulla smart TV LG C2 da 48″ con pannello OLED che, grazie a uno sconto di ben 750€, scende nuovamente sotto la soglia dei 1000€.

È dallo scorso Black Friday che questo modello non scendeva sotto questa cifra. Nello specifico in queste ore potete acquistarlo a 949,00€, un prezzo molto vicino al minimo storico raggiunto in passato e solo in occasioni di forti eventi promozionali. Per questo motivo non vediamo motivo di non consigliarvene l’acquisto, anche perché difficilmente scenderà a prezzi inferiori a questo se non per qualche decina d’euro.

Soprattutto se siete appassionati di film e serie TV un pannello OLED fa sicuramente la differenza. A oggi sono i migliori pannelli disponibili per la resa dei neri grazie alla tecnologia di pixel auto-illuminanti che, con il supporto del processore α9 di quinta generazione, permette di accendere e spegnere ogni singolo pixel in maniera dinamica a seconda della scena, ottenendo in questo modo neri profonti e contrasti elevati in ogni frangente.

Dal punto di vista dell’immagine questo televisore è dotato delle più recenti tecnologie per ottenere dettagli e qualità sopra la media. Grazie al Dynamic Tone Mapping Pro il processore elabora i colori su ben 5.000 zone del fotogramma, per una resa dei contenuti HDR più dettagliata e realistica. Grazie invece al Dolby Vision con Precision Detail si avrà una visione con dettagli nitidi e precisi anche nelle zone molto scure e molto chiare.

E se siete degli avidi videogiocatori? LG C2 è perfetta anche per voi! Potrete infatti sfruttare la nuova generazione di console grazie alle 4 porte compatibili HDMI 2.1 che vi permetteranno di giocare in 4K fino a 120 fps. Da non dimenticare inoltre il Variable Refresh Rate e la compatibilità con NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync che aiutano a eliminare i fastidiosi effetti “tearing” dell’immagine e molto altro ancora.

Da qualsiasi punto la si guardi questo televisore di LG è perfetto per quasi ogni utilizzo e modalità di intrattenimento. A meno di 1000€ riteniamo che sia un’offerta che sconsigliamo di lasciarsi sfuggire.

