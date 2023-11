LG OLED 55" B3 a metà prezzo per il Black Friday!

Il Black Friday 2023 è finalmente arrivato e, come sempre, questo significa che è arrivato il momento di effettuare tutti quegli acquisti a lungo rimandati, specie perché spesso esosi, e dunque difficili da affrontare nel corso dell'anno, come è ad esempio il caso delle smart TV. Prodotti ormai giudicati essenziali per moltissime famiglie, ma dai prezzi non sempre così abbordabili, specie qualora ci si voglia rivolgere ai formati più grandi, nonché ai brand più affidabili.

Ebbene, se anche voi eravate in attesa proprio del Black Friday per acquistare un nuovo televisore, con l'intenzione di portarvi a casa, come minimo, un 50 pollici di grande qualità, allora siamo certi che questa è l'offerta Amazon che farà al caso vostro, visto che sullo store è possibile accaparrasi un'ottima LG OLED55B36LA da 55" con uno sconto del 50%! Una smart TV di grandissima qualità, che dagli originali 1.999,00€ è oggi disponibile a soli 999,00€, con un risparmio di ben 1000 euro sul prezzo originale!

LG OLED55B36LA, chi dovrebbe acquistarla?

Certo, ci rendiamo conto che seppur sotto ai 1000 euro si tratta comunque di una cifra importante, ma considerata la qualità, ma soprattutto il brand LG, vi garantiamo che questo è un vero e proprio affare, che consigliamo soprattutto a quanti sono alla ricerca di una smart TV con cui creare un perfetto angolo home cinema, visto che questo modello LG non solo vanta uno schermo di qualità eccezionali, con colori vivissimi ed un ottimo contrasto, ma anche il supporto delle sempre ottime tecnologie Dolby.

Ma attenzione, perché qui non si parla di un televisore che intrigherà i soli appassionati di cinema e serie TV, ma anche i gamer che, se si parla di console dell'attuale generazione, come Playstation 5, hanno bisogno di uno schermo in grado di garantire una buona frequenza di aggiornamento. Ebbene, con questa LG non avrete problemi di sorta, ed avrete la garanzia non solo di un gameplay fluido e reattivo, ma anche di un imput lag ridotto, garantito da un refresh rate a 120 fps sublimato dalla presenza della tecnologia Dolby Vision.

Per quanto riguarda il prezzo, questa smart TV aveva raggiunto il suo minimo storico proprio nel corso del mese di ottobre quando, per diversi giorni, era stata venduta su Amazon ad appena 991 euro, salvo poi andare, senza troppe sorprese, out of stock! Ebbene, qualora al tempo abbiate perso quell'occasione, questa che vi proponiamo oggi sarà un ottimo modo per recuperare, giacché la differenza rispetto al minimo storico è solo di pochi euro, ed è tutto sommato più che accettabile pagare un televisore di questa qualità a 999 euro, specie perché parliamo di un LG, con tutto ciò che ne consegue in termini di specifiche tecniche e pulizia dell'immagine.

Caratterizzata da un design minimale e cornici sottilissime, questa smart TV LG OLED55B36LA da 55" è indubbiamente una scelta ideale per chiunque voglia avere in casa un pannello più che degno di un cinema, ed è per questo che vi invitiamo ad approfittare di questo Black Friday 2023 per acquistarla subito a prezzo scontato, consultando ora la pagina Amazon dedicata al prodotto.

