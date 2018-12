LG pronta a vendere TV con schermo arrotolabile già nel 2019?

Che ne dite di una TV con schermo arrotolabile, che possa richiudersi e sparire quando non in uso? Fantascienza? Stando a un report di Bloomberg, che cita fonti anonime interne all’azienda, LG potrebbe invece commercializzare una soluzione del genere già il prossimo anno, nel tentativo di rivitalizzare un business che, a detta di Bloomberg, sarebbe un po’ stagnante.

La fonte sostiene che ad arrivare sul mercato sarebbe il televisore da 65 pollici in grado di arrotolarsi nella base semplicemente sfiorando un tasto, visto a inizio anno al CES di Las Vegas. Il progetto infatti è noto, a stupire però sarebbe la tempistica. pannello usato ovviamente sarebbe di tipo OLED, una tecnologia che si presta naturalmente a un utilizzo di questo tipo rispetto ad esempio ai normali LCD, come del resto sappiamo ormai benissimo in questi ultimi anni di sperimentazione di pannelli curvi o pieghevoli.

Secondo alcuni dati di mercato come ad esempio quelli riportati da Statista, nell’anno che volge al termine le TV OLED hanno costituito solo l’1,1 % del mercato, con gli LCD a dominare la scena con oltre il 98%. Le previsioni prevedono un boom per il 2019, con una crescita da 2,35 a 4milioni di TV vendute, pari quindi al 70%, ma si tratta sempre di numeri di nicchia. Per questo LG starebbe pensando di investire sulle nuove tecnologie, riorientando personale e risorse.

Tra le nuove tecnologie, sempre stando alla fonte anonima di Bloomberg, la più gettonata sarebbe il 5G. LG dovrebbe infatti presentare smartphone e altri dispositivi in grado di avvantaggiarsi delle reti mobili di quinta generazione, mentre a quanto pare non ha in programma lo sviluppo di smartphone pieghevoli come quello che ci si attende da Samsung. LG infatti dubiterebbe della loro redditività effettiva, data l’incertezza della domanda e i costi elevati di produzione.