Smart TV QNED 43'' 4K LG in SUPER SCONTO a 399€!

L'innovativa Smart TV QNED LG 43'' offre un'esperienza visiva straordinaria grazie alla tecnologia Quantum Dot NanoCell, ora disponibile su Amazon a un prezzo speciale di 399€, rispetto al prezzo originale di 430,99€, garantendovi un risparmio del 7%.

Smart TV QNED 43'' 4K LG, chi dovrebbe acquistarla?

Questa Smart TV si distingue per il suo processore α5 Gen6, che ottimizza i contenuti in 4K per una qualità d'immagine impeccabile. Inoltre, le funzionalità di cloud gaming consentono un'esperienza di gioco senza precedenti, eliminando la necessità di una console o di un PC. Con numerose piattaforme di streaming integrate, le possibilità di intrattenimento sono infinite.

Il telecomando puntatore rende la navigazione intuitiva e senza sforzi, mentre l'assistente vocale ThinQ AI, il supporto per Alexa, Google Assistant, Apple AirPlay 2 e HomeKit, e il sistema operativo webOS 23 offrono un'esperienza smart completa e integrata.

In conclusione, la Smart TV LG QNED 43'' è la scelta perfetta per chi desidera un'immersione totale nell'intrattenimento domestico, offrendo una qualità d'immagine superiore, funzionalità smart avanzate e compatibilità con i principali assistenti vocali e standard di trasmissione. Approfittate di questa offerta eccezionale su Amazon e portate a casa la Smart TV QNED LG 43'' per soli 399€

Vedi offerta su Amazon