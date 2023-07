Durante un panel a New York, il celebre regista Christopher Nolan ha sollevato importanti questioni riguardanti l’intelligenza artificiale (IA) e la responsabilità che ne deriva. Il regista, infatti, ha dichiarato che “I leader del settore dell’IA vedono questo momento come il loro momento Oppenheimer”, facendo riferimento al fisico J. Robert Oppenheimer che si interrogò sulle responsabilità, e sulle conseguenze non volute, dello sviluppo della bomba atomica.

Tuttavia, Nolan, ha voluto sottolineare il fatto che, al momento, non esistono risposte facili a tutti gli interrogativi che hanno invaso il settore nell’ultimo periodo.

Variety riporta che Nolan ha discusso di queste preoccupazioni durante il panel che si è svolto dopo una proiezione in anteprima del suo nuovo film. Il panel, moderato da Chuck Todd di Meet the Press, ha affrontato la questione chiedendosi se l’industria tecnologica stia rivalutando Oppenheimer, mentre prosegue nello sviluppo dell’IA.

Nolan ha risposto che è esattamente quello che stanno facendo i leader dell’industria, volendo sottolineare il fatto che per quanto la storia di Oppenheimer non offra soluzioni semplici, può almeno evidenziare dove risiedono alcune delle responsabilità e, forse, spingere le persone a riflettere sulla questione ponendosi i giusti interrogativi.

Tuttavia, Nolan, ha espresso preoccupazione per il fatto che la questione non abbia ancora la giusta risonanza fra le persone di Hollywood e che, quindi, è ancora molto prematuro parlare , addirittura, di responsabilità. Nel contesto specifico dell’IA, il regista ha descritto come “terrificante” la possibilità che le persone del settore non vogliano assumersi la responsabilità di ciò che gli algoritmi possono fare.

Attualmente, l’uso dell’IA rappresenta uno dei punti critici nei conflitti sindacali in corso tra il Writers Guild of America (WGA) e il sindacato degli attori SAG-AFTRA. La questione è emersa in modo significativo durante la première del film di Nolan, Oppenheimer, quando le star hanno deciso di ritirarsi ufficialmente dal red carpet in segno di solidarietà allo sciopero in corso.

Nolan ha espresso il suo sostegno agli attori e agli sceneggiatori in sciopero, affermando che non inizierà a lavorare su un altro film fino a quando le dispute non saranno risolte. Ha sottolineato che questa è una questione cruciale nel rapporto tra le persone che lavorano nell’industria cinematografica e Hollywood.

Le parole di Nolan si uniscono, quindi, a quel coro che sta sollevando importanti considerazioni sulla responsabilità nell’utilizzo dell’IA e sull’importanza di mantenere l’accountability nel processo di innovazione tecnologica. Questi dibattiti stanno assumendo un ruolo sempre più centrale nel panorama attuale, poiché si cerca di definire il modo in cui le IA possano essere sviluppate, e utilizzate, in modo etico e responsabile.