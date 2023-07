OpenAI, Microsoft, Google e diverse startup hanno sviluppato i loro chatbot, ognuno con particolari punti di forza. Nonostante ciò, è impossibile non notare una cosa: ChatGPT-4 di OpenAI è a pagamento, mentre Bing di Microsoft, basato anch’esso su GPT-4, è gratuito.

Microsoft ha, infatti, dichiarato di voler mantenere Bing AI gratuito, ma ha anche annunciato una versione enterprise a pagamento, suscitando alcune preoccupazioni riguardo al futuro di Bing e alla possibilità di addebiti per l’utilizzo delle capacità della sua intelligenza artificiale.

Fortunatamente, Microsoft ha confermato che l‘IA di Bing.com rimarrà accessibile gratuitamente come ora tramite Bing.com, la barra laterale di Microsoft Edge, Windows Copilot e altre piattaforme. Inoltre, Microsoft prevede di estendere presto Bing Chat ad altri prodotti senza addebitare alcun costo agli utenti.

Fonte: The Verge

Bing sfrutta “grandi modelli di linguaggio” sviluppati da Microsoft e OpenAI, basati su reti neurali e addestrati con una vasta quantità di dati, tra cui libri, articoli di ricerca e altro ancora. Bing è stato, inoltre, addestrato utilizzando i risultati delle ricerche, consentendo all’IA di navigare nel web, analizzare i dati e rispondere alle domande degli utenti.

Inoltre, Microsoft ha apportato numerose migliorie a Bing.com gratuitamente. Una delle recenti novità è la “Ricerca Visiva“, una funzione di riconoscimento delle immagini disponibile per tutti gli utenti di Chat. Questa caratteristica utilizza il modello GPT-4 di OpenAI per descrivere le immagini: è possibile scattare una foto o utilizzarne una già esistente e condividerla con Bing Chat; il chatbot sarà, quindi, in grado di interpretarla e rispondere alle domande sull’oggetto, fornendo ulteriori informazioni su ciò che viene mostrato.

La ricerca visiva è disponibile su Bing.com, Microsoft Edge e app mobili, con il previsto arrivo su Windows Copilot, attualmente disponibile per i tester nel programma Windows Insider. Infine, Microsoft sta lavorando sul supporto per una modalità di “nessuna ricerca” per Bing AI, rendendo l’IA basata sul motore di ricerca più simile a ChatGPT.