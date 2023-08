L’Air Force Research Laboratory (ARFL) ha annunciato che un drone sperimentale XQ-58A “Valkyrie” è stato ufficialmente pilotato sotto il controllo dell’intelligenza artificiale. Il test è stato condotto il 25 luglio presso l’Eglin Test and Training Complex in Florida, durante il quale il drone è stato completamente controllato dall’IA per circa tre ore. Questa dimostrazione segue due anni di ricerca e sviluppo in collaborazione con Skyborg Vanguard, un team composto da personale dell’Air Force Research Laboratory e l’Air Force Life Cycle Management Center, mirato a sviluppare aerei da combattimento senza equipaggio.

Il Kratos XQ-58 “Valkyrie” è un veicolo aereo da combattimento senza pilota (UCAV) testato dall’azienda Kratos Defense & Security Solutions per il programma LCASD (Low-Cost Attritable Strike Demonstrator) dell’aeronautica degli Stati Uniti. Questo veicolo è stato progettato per essere stealth e quindi difficilmente identificabile dai radar, così da spiare e colpire il nemico nei momenti più opportuni. Il team Autonomous Air Combat Operations (AACO) si è occupato di sviluppare gli algoritmi di volo, perfezionandoli attraverso simulazioni, voli con il prototipo X-62 VISTA e lavorando in tandem con l’XQ-58A durante test a terra.

Credits: Wikipedia

Il colonnello Hamilton ha affermato: “La missione ha dimostrato la sicurezza di un velivolo senza equipaggio pilotato da AI/ML e ha dimostrato che un agente AI/ML risolve un problema tatticamente rilevante durante le operazioni aeree.” I voli precedenti del XQ-58A “Valkyrie” hanno supportato la ricerca dell’Air Force sul concetto di leali gregari. Questi droni autonomi saranno impiegati insieme ai piloti umani e agli aerei da combattimento di sesta generazione durante le missioni. Il Generale Scott Cain, comandante della sperimentazione, ha dichiarato: “L’intelligenza artificiale sarà fondamentale per i futuri combattimenti e la rapidità con cui dovremo comprendere il quadro operativo e prendere decisioni.” Ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra governo, mondo accademico e partner industriali per stare al passo con l’evoluzione dell’IA e delle operazioni autonome. Il Dipartimento della Difesa (DoD) si impegna a un utilizzo responsabile dell’IA, collaborando tra sviluppatori e utenti dell’autonomia basata sull’IA e specialisti dell’acquisizione per raggiungere questo obiettivo.