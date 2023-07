Humane è una startup fondata da ex dirigenti Apple e avvolta dal mistero: sappiamo solo che sta lavorando su un dispositivo indossabile rivoluzionario, che è stato mostrato per la prima volta lo scorso aprile. Si chiama AI Pin ed è una spilla che sfrutta una “piattaforma software che prende il potere dell’IA per abilitare un’esperienza di personal computing innovativa”.

Il prototipo di AI Pin è giunto alle fasi di sviluppo e secondo Imran Chaudhri, CEO di Humane, la prima versione del dispositivo arriverà “molto presto”, entro la fine dell’anno.

Credit: Humane

Humane sta progettando AI Pin in modo da renderla “invisibile”, tutt’uno con quello che si indossa. Ma come funziona? La spilla non ha uno schermo, bensì un proiettore che proietta le immagini su qualsiasi superficie; nella dimostrazione che vedete qui sotto, il CEO di Humane usa la propria mano come “schermo”. Tutte le interazioni avvengono tramite la voce, dal momento che non esistono pulsanti e non c’è modo di interagire con l’immagine proiettata.

Credit: Humane

AI Pin è equipaggiata con una serie di sensori che le permettono di dare risposte o effettuare azioni basandosi anche sull’ambiente e sul contesto del momento, inoltre è ricca di funzionalità tra cui gestione del calendario e delle chiamate, traduzione in tempo reale e raccomandazioni riguardanti l’alimentazione; a questo proposito, la spilla è in grado di leggere le informazioni nutrizionali e gli ingredienti di un prodotto e dire all’utente se può mangiarlo o se, al contrario, non è adatto al regime alimentare che si sta seguendo. Si tratta ovviamente di una piccolissima parte di quello che AI Pin può fare, ma le altre caratteristiche sono ancora avvolte da un alone di mistero: sappiamo solo che potrà fare perfino più cose di uno smartphone.