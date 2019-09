LifeFuels, la bottiglietta smart con aromatizzanti vitaminizzati per l’acqua

LifeFuels è una soluzione basata su una bottiglietta smart e aromatizzanti per l'acqua con vitamine ed elettroliti. Grazie all'app consente il mix.

LifeFuels è una tecnologia basata su una bottiglietta smart che promette di mantenere correttamente idratati e fornire una quantità adeguata di vitamine e sali minerali durante la giornata. L’elemento di innovazione è legato al fatto che si tratta di un vero e proprio miscelatore di acqua portatile con aromatizzanti vitaminizzati che si gestisce tramite un’app per smartphone (Android e iOS).

La bottiglia ha una capacità di mezzo litro e un’autonomia di 7 giorni – la ricarica avviene tramite porta USB. Ospita fino a un massimo di tre FuelPod, ovvero flaconi di diverso tipo che contengono a seconda dei gusti nutrienti diversi. Si può scegliere fra quelli per il benessere multi-vitaminici e antiossidanti a base di pesca o more acai; per il fitness con elettroliti a base di kivi, limone e fragola o lime; energetici a base di zenzero e agrumi o pompelmo bianco.

La miscela degli ingredienti o l’uso in purezza, stabilito via app, aromatizza l’acqua e fornisce risultati diversi. Dopodiché si può monitorare ogni aspetto e anche creare nuovi mix. Nello specifico controlla il livello di idratazione durante la giornata, rileva lo status della bottiglietta, fissa obiettivi di idratazione e livello vitaminico giornaliero, settimanale e mensile, personalizza le bevande, mixa e permette l’acquisto delle ricariche.

Ipoteticamente durante la giornata si potrebbe sentire l’esigenza di normale idratazione oppure di recuperare sali minerali dopo l’attività sportiva: LifeFuels risponde a queste esigenze indicando anche esattamente l’apporto vitaminico. Notifiche sullo smartphone e volendo anche sul Watch aiutano poi a ricordare che è il momento di una bevuta.

LifeFuels per ora è venduto solo negli Stati Uniti a un prezzo di 179 dollari con tre flaconi di ricarica inclusi. Ogni flacone da circa 15 aromatizzazioni costa 9,99 dollari.