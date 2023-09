Il ricordo dell’epoca d’oro di Internet ci riporta spesso alle piattaforme peer-to-peer che ci permettevano di scaricare canzoni e video gratuitamente. Napster e Limewire, in particolare, rivoluzionarono il modo in cui consumavamo contenuti digitali ma con l’avvento di iTunes, dello streaming musicale e, soprattutto, per via delle numerose cause legali intentate verso queste piattaforme, questi nomi giacciono nei ricordi dei meno giovani fra noi.

Tuttavia, LimeWire è tornato… anche se non come ce lo saremmo aspettato. LimeWire AI Studio, difatti, è un’innovativa piattaforma di pubblicazione di contenuti generati tramite l’intelligenza artificiale.

LimeWire AI Studio converte il testo in immagini generate dall’intelligenza artificiale, offrendo la possibilità di scaricarle e utilizzarle come meglio si crede. È possibile personalizzare l’esperienza attraverso una serie di impostazioni, come parole chiave e dimensioni delle immagini. LimeWire AI Studio supporta vari modelli di IA, tra cui SDXL, SD 2.1 e DALL-E 2, inoltre, l’azienda promette di lanciare il suo modello di IA proprietario proprio entro la fine di settembre.

L’aspetto più interessante è che LimeWire non si fermerà alle sole immagini ma si estenderà anche nel generare contenuti musicali e video basati sull’IA. Questa mossa ha senso, considerando il passato di LimeWire come piattaforma audio. Inoltre, LimeWire propone opzioni di pagamento molto peculiari, tra cui un token di stampo crittografico, chiamato LMWR.

Gli utenti possono usarlo per pagare richieste e persino guadagnare una quota delle entrate pubblicitarie. LMWR, infine, potrà essere scambiato sulle più popolari piattaforme di criptovalute.

I creatori, difatti, possono ottenere fino al 70% delle entrate pubblicitarie generate dai loro contenuti. Questi pagamenti avvengono in LMWR, rendendo la criptovaluta ancora più utile sulla piattaforma. Per quanto riguarda i prezzi, LimeWire offre una versione di base gratuita e piani di abbonamento, a pagamento, che variano da $9,99 a $99,99 al mese, offrendo funzionalità avanzate per migliorare il processo creativo.

LimeWire punta a diventare uno studio di intelligenza artificiale multi-contenuto. Gli utenti potranno creare tracce musicali e contenuti video sfruttando l’IA. L’integrazione con la tecnologia blockchain consente agli utenti di coniare automaticamente contenuti generati dall’IA come token NFT su blockchain, quali Polygon e Algorand, affermando la loro proprietà sui contenuti.

Il nuovo LimeWire, quindi, prova a essere una svolta nell’industria della creazione di contenuti digitali, offrendo un’esperienza completa per creatori, consumatori e investitori, combinando intelligenza artificiale, criptovalute e blockchain.