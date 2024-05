L'incubo dei passaporti? Ci pensano le Poste a risolverlo

Le informazioni diramate dal direttore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco e dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, confermano un'iniziativa volta a facilitare i processi di richiesta e rinnovo del passaporto in Italia.

A partire da luglio, tali procedure potranno essere effettuate in tutti gli uffici postali del territorio nazionale. Questa decisione segue la sperimentazione del servizio Polis, avviata a marzo di quest'anno nei Comuni con una popolazione inferiore a 15mila abitanti.

L'obiettivo principale del progetto è ridurre le difficoltà d'accesso ai servizi essenziali per tutti i cittadini, evitando spostamenti onerosi fino alle sedi delle Questure più vicine.

L'introduzione della "agenda prioritaria" ha già portato a un incremento significativo delle emissioni di passaporti, con una previsione di 3,4 milioni di rilasci nel 2024, rispetto ai 2,7 milioni del 2023.

Questo sistema permette di ottenere il documento entro 30 giorni dalla richiesta, migliorando le tempistiche anche grazie a strategie gestionali implementate dalle questure.

Dal lancio di Polis, sono state effettuate oltre 350 richieste nei 31 uffici postali in cui il servizio era attivo, numero destinato ad aumentare con l'espansione a più di 130 sedi entro la fine del mese corrente. Tale mossa è parte di un processo che, secondo Lasco, non distinguerà fra piccoli e grandi centri, garantendo equità nell'accesso al servizio su tutto il territorio nazionale.

Altro aspetto di rilievo è la possibilità di richiedere la consegna del passaporto a domicilio, scelta che oltre l'80% dei cittadini ha preferito, beneficiando di un notevole risparmio di tempo e riducendo gli spostamenti, a tutto vantaggio anche dell'ambiente.

Entro i prossimi mesi, sono previsti ulteriori miglioramenti con i "passaggi normativi" necessari, per assicurare che il servizio sia disponibile capillarmente. Queste iniziative hanno ricevuto numerosi feedback positivi, come confermato durante un recente incontro con i rappresentanti delle associazioni del turismo, dove sono state lodate le misure adottate per fronteggiare le precedenti problematiche nel rilascio dei passaporti.