L’India approva il primo fondo di investimento relativo alle criptovalute

L’autorità di regolamentazione dei titoli dell’India, il Securities and Exchange Board of India (SEBI), ha approvato il primo ETF (Exchange Traded Funds, particolari fondi d’investimento a gestione passiva), che investe in società di criptovaluta. I media locali riferiscono che il regolatore ha dato il via libera al CoinShares Global Blockchain ETF Fund of Fund di Invesco. Il fondo ha registrato una buona performance nell’ultimo anno, con un rendimento a un anno dell’89,52%.

Nel documento di prodotto, Invesco afferma di essere ottimista sul futuro dell’asset class, scrivendo: “Poiché la tecnologia blockchain è ancora agli inizi, il potenziale per cambiare l’economia globale è immenso. Come Internet, la blockchain rappresenta un’opportunità per gli investitori che possono catturare questo potenziale nascosto”.

L’approvazione di questo ETF è la prima del suo genere in India, che deve ancora offrire una posizione definitiva sulla regolamentazione delle criptovalute. Le autorità della nazione hanno ripetutamente ribaltato le loro opinioni sulla questione, ma sembra che la regolamentazione potrebbe presto arrivare. L’approvazione di un ETF relativo alle criptovalute è comunque un segnale positivo per gli investitori indiani di criptovalute. I giovani del Paese sono stati estremamente entusiasti del mercato delle criptovalute e gli investimenti continuano forti nonostante questa mancanza di posizione da parte del governo. Il mercato indiano è cresciuto di uno sbalorditivo 641% negli ultimi 12 mesi circa.

L’ultimo aggiornamento sullo stato della regolamentazione indica che il governo potrebbe classificare le criptovalute come materie prime. Allo stesso tempo, il governo sta anche lavorando a una valuta digitale della banca centrale (CBDC), i cui test potrebbero essere lanciati già il mese prossimo.