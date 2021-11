L’India potrebbe testare la propria valuta digitale già nel 2022

“Penso che da qualche parte sia stato detto che almeno entro il primo trimestre del prossimo anno, un progetto pilota potrebbe essere lanciato. Siamo ottimisti su questo”, ha detto P. Vasudevan, direttore generale del Dipartimento di pagamento e regolamento della RBI, la banca centrale dell’India, in riferimento alla possibilità di creare una valuta digitale nazionale.

Una CBDC è una propaggine digitale di un corso legale emesso dalla banca centrale con un potenziale ampio utilizzo da parte di famiglie e imprese per effettuare pagamenti e immagazzinare valore. La CBDC può aiutare i governi a far cadere denaro direttamente nelle tasche dei bisognosi durante i periodi di stress come il blocco nazionale indotto dal coronavirus dello scorso anno.

La Cina sembra essere in testa alla corsa globale per lanciare una valuta digitale, avendo già distribuito 10 milioni di yuan digitali ai cittadini di Shenzhen un anno fa. La CBDC cinese è stata utilizzata per condurre 9,7 miliardi di dollari di transazioni alla fine di ottobre, secondo quanto riportato da un funzionario della People’s Bank of China.

Nel frattempo, la RBI è al lavoro e sta esaminando le varie questioni e le sfumature relative alla CBDC come i meccanismi di distribuzione e convalida e i potenziali obiettivi – all’ingrosso/al dettaglio, ha detto Vasudevan. “Non è una cosa semplice dire semplicemente che la CBDC può essere un’abitudine da domani in poi”, ha osservato, aggiungendo che l’efficacia di una CBDC dipende da come viene implementata.

“La banca centrale sta anche controllando se gli intermediari possono essere bypassati del tutto e, soprattutto, controllando se la tecnologia dovrebbe essere decentralizzata o dovrebbe essere semi-centralizzata”, ha aggiunto Vasudevan. Il governo indiano potrebbe presentare un disegno di legge sulla regolamentazione delle criptovalute nella prossima sessione invernale del parlamento, che inizierà dal 29 novembre e terminerà intorno al 23 dicembre.