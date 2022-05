I Baby Boomers hanno ignorato LinkedIn per troppo tempo.

Ultimamente molti imprenditori, liberi professionisti e aziende si sono rese conto che LinkedIn è il miglior social per fare rete, cercare lavoro o trovare nuovi clienti.

Ma capire come massimizzare la tua visibilità su LinkedIn non è un trucco facile, per questo motivo abbiamo deciso di scrivere una guida dove ti insegniamo quali sono i peggiori errori che puoi commettere sulla piattaforma.

Errori che devi assolutamente evitare se vuoi utilizzare LinkedIn per far crescere il tuo business.

Cinque errori da evitare su LinkedIn.

Errore 1: avere un’esperienza lavorativa non curata

Molte persone hanno una sezione di esperienza lavorativa molto scarsa. In certi profili possiamo leggere solo il titolo del lavoro, il nome del datore di lavoro e le date di assunzione. Ci sono anche altri casi in cui le descrizioni dei lavori sono troppo lunghe.

La sezione “esperienza lavorativa” è fra le sezioni principali, sicuramente quella che devi curare di più se stai cercando un impiego. Ricorda di non essere troppo breve e nemmeno troppo dispersivo. Spiega in maniera dettagliata ma non prolissa le tue esperienze, evidenziando quelle più rilevanti.

Errore 2: avere un titolo inefficace.

Le persone non capiscono l’importanza di selezionare parole chiave convincenti per i loro titoli. Se guardi sotto il tuo nome, LinkedIn crea il tuo titolo per impostazione predefinita, elencando semplicemente il tuo attuale titolo di lavoro. Per questo motivo devi usare delle parole chiave non abusate e attrattive quando descrivi il ruolo che ricopri.

Errore 3: non essere attivo sulla rete

Più pubblichi su LinkedIn, meglio funzionerà l’algoritmo che regola il sito web. Tieni presente che pubblicare non è la stessa cosa che commentare o mettere mi piace a qualcosa. Devi pubblicare contenuti originali, porre una domanda alla tua rete, partecipare a un sondaggio o condividere un articolo che ritieni sia prezioso per altre connessioni. LinkedIn consiglia di pubblicare un post una volta al giorno, cinque giorni alla settimana .

Errore 4: la sezione “Informazioni” ha poco a che fare con chi sei.

Scrivere della tua azienda o incollare un elenco di competenze chiave non funzionerà. Usa la prima riga per riassumere in modo conciso la tua esperienza e aggiungi particolari personali. Le competenze e la storia lavorativa possono essere trovate altrove. Pertanto, nella sezione esperienza dovrai annotare alcuni risultati chiave che hai raggiunto nei tuoi ultimi lavori. Ricorda, i ruoli recenti sono più importanti dei ruoli che avevi 15 anni fa o più.

Errore 5: non avere connessioni.

Il numero di connessioni fa la differenza nella tua visibilità su questa piattaforma. Le persone che hanno meno di 75 connessioni sono in uno svantaggio estremo. LinkedIn consiglia di avere 300-500 connessioni per una rete forte. Prova a contattare amici, colleghi, ex capi, amici del college, ex colleghi, ecc

Ricorda che costruire le tua community, allacciare connessioni, è il lavoro più importante, un lavoro che diventerà automatico quando avrai ottimizzato il tuo profilo.

Vuoi approfondire questo tema e trovare il lavoro dei tuoi sogni con LinkediIn?

Allora ascolta in loop questa playlist gratuita.