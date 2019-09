L’IPTV BT Sport sperimenta la prima live 8k di una match di rugby

Il canale IPTV a pagamento BT Sport ha dimostrato sabato scorso la fattibilità di una live 8K di un match di rugby.

Sabato durante l’International Broadcasting Convention di Amsterdam, il canale televisivo (IPTV) a pagamento BT Sport e BT Media & Broadcast hanno mostrato la prima trasmissione in live streaming 8K al mondo di un match di rugby inglese. Nello specifico si è trattato del broadcasting della partita di Premiership Rugby a 7 che si è svolta a Northampton tra la squadra locale e quella di Gloucester.

BT Sport si è avvalso della collaborazione di Appear TV per la piattaforma X10 destinata alla codifica, decodifica, incapsulamento IP e interfacciamento con la rete BT per il collegamento live. Astro Design per la conversione dell’interfaccia 8K, Blackmagic Design con ATEM Constellation 8K per il mixaggio visivo e HyperDeck Extreme 8K HDR per la registrazione. Senza contare Obiettivi Fujinon per gli obbiettivi, Ikegami per le telecamere, Leader per il monitoraggio tecnico, MOOV per la grafica e Telegenico per il supporto broadcasting esterno. Presso gli stand è stato impiegato un televisore Samsung Q950R 2019 8K QLED con supporto HDR10.

“BT Sport è storicamente leader nel settore per l’innovazione nelle trasmissioni, sia che si tratti del lancio di uno dei primi canali HDR al mondo, BT Sport Ultimate, che per la nostra prima trasmissione nel 2018 a produzione remota abilitata per il 5G. La dimostrazione di oggi in 8K dimostra l’ampiezza delle capacità e il know how in BT. Lavorando con la nostra divisione Media & Broadcast e altri preziosi partner, BT Sport sta sottolineando la sua posizione non solo come emittente leader, ma come innovatrice leader nel settore”, ha commentato Jamie Hindhaugh, chief operating office del canale.

Nella stessa giornata BT Sport ha trasmesso anche in diretta la partita della Premier League inglese tra Liverpool e Newcastle United offrendo immagini 4K High Dynamic Range (4K HDR) con audio Dolby Atmos. La prospettiva è molti altri eventi sportivi possano essere trasmessi in futuro sul canale BT Sport Ultimate in questo formato.

L’IPTV BT Sport comunque non ha intenzione di inaugurare a breve termine un canale 8K ma inizialmente studierà i benefici delle telecamere 8K per migliorare l’offerta 4K. Poi, come ha sottolineato Hindhaugh, verrà un giorno in cui si andrà oltre la fase sperimentale compatibilmente con l’alleggerimento della piattaforma di distribuzione e la domanda di contenuti ad altissima risoluzione da parte della clientela.