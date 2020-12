Lotteria degli scontrini, come registrarsi

Oggi iniziano ufficialmente le procedure per partecipare alla lotteria degli scontrini.

Dal 1 Dicembre, infatti, è possibile registrarsi sull’apposito sito (visitabile a questo link) per ottenere il “codice lotteria”, erogato sia in versione alfanumerica che in versione codice a barre, che verrà associato al proprio codice fiscale. Per partecipare alle estrazioni della lotteria degli scontrini sarà necessario presentarlo in cassa al momento degli acquisti, ad ogni pagamento fatto in contanti o con carte bancomat.

Lotteria degli scontrini come funziona

Come fissato dall’articolo 141 del Decreto Rilancio, le estrazioni cominceranno il 1° Gennaio 2021, data per cui il sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha istituito un countdown. Vediamo come funziona. Questo concorso a premi, legato al nuovo scontrino elettronico obbligatorio dal 1° Gennaio 2020, è dedicato a tutti i maggiorenni residenti in Italia. Per ogni acquisto di importo pari o superiore ad 1 euro, sarà possibile partecipare alle estrazioni, finora confermate mensili ed annuali (ma si ipotizza anche un’estrazione settimanale). Per ogni euro speso, fino ad un massimo di 1000 euro a scontrino, si otterrà un biglietto virtuale. In caso di importi superiori ad un euro, il biglietto verrà emesso anche per ogni frazione di euro superiore ai 49 centesimi. In pratica, per una spesa di 1 euro e 50 centesimi, si otterranno due biglietti. Al momento dell’acquisto si dovrà presentare in cassa il proprio codice lotteria che, associato allo scontrino permetterà automaticamente di partecipare alle estrazioni. Sono previste agevolazioni a chi utilizzerà la moneta elettronica. Per chi pagherà con la carta, infatti, ci sarà la possibilità di partecipare alla lotteria degli scontrini nelle estrazioni “zero contanti”, duplicando quindi le proprie possibilità di vittoria. Il montepremi in palio ammonta a circa 50 milioni di euro mentre il montepremi singolo potrà raggiungere i 5 milioni di euro.

Come registrarsi

I passaggi per registrarsi ed ottenere il codice lotteria sono molto semplici, vediamoli insieme passo passo:

Entrate sul sito https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it e immediatamente potrete vedere il countdown per l’inizio della lotteria degli scontrini. Cliccate su partecipa ora.

Verrete subito reindirizzati al portale dove potrete inserire il vostro codice fiscale nel box apposito.

Dopo aver inserito il codice fiscale assicuratevi di aver accettato le norme sulla privacy e di aver inserito correttamente il codice di sicurezza (capcha). In caso di necessita nell’angolo in basso a destra della schermata sarà sempre presente una chat di supporto.

Una volta cliccato su inserisci il codice di sicurezza potrete vedere il vostro codice lotteria, che dovrete scaricare utilizzando gli appositi bottoni scarica il codice lotteria o stampa il codice lotteria.

Consigli pratici

Sebbene una volta perso il codice della lotteria degli scontrini sia possibile richiederlo nuovamente 120 volte dalla propria area riservata sul sito dell’agenzia delle entrate, abbiamo pensato ad alcuni piccoli accorgimenti che potrebbero aiutarvi a non smarrire il codice e ad averlo sempre a portata di mano. Per i meno tecnologici consigliamo di stamparlo e applicarlo sul fronte della tessera del proprio supermercato di fiducia, dal lato su cui non è presente il codice a barre della tessera punti. Così facendo avrete sempre il vostro codice a barre nel portafogli, senza dover temere che si stropicci e diventi inutilizzabile.

Potete anche salvare il codice alfanumerico nella rubrica del vostro cellulare, in modo da poterlo ritrovare facilmente tramite la ricerca contatti. Mi raccomando, quando salvate dati personali sul telefono, cercate di non utilizzare nomi ovvi come Pin Bancomat o Codice Lotteria! Per i più tecnologici vi consigliamo di inserire il codice a barre in un’applicazione di portafogli digitale, di quelle che permettono di scannerizzare e salvare sul cellulare le carte fedeltà. In questo modo non dovrete dettare il codice lotteria ai cassieri ogni volta che farete un acquisto.