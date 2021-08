Louis Vuitton sbarca nel mondo NFT

Louis Vuitton, nota azienda francese di moda parte della multinazionale di beni di lusso francese Moët Hennessy Louis Vuitton SA (LVMH), è finalmente entrata nel mondo dei NFT. Lo ha fatto in occasione del duecentenario dalla nascita del fondatore, Louis Vuitton, nato il 4 agosto 1821 presso Lavans-sur-Valouse (dipartimento del Giura, nella regione della Bourgogne-Franche-Comté). L’iniziativa del marchio francese è stata però “sui generis”: perché?

Louis Vuitton ha scelto di festeggiare l’anniversario della nascita dell’omonimo fondatore lanciando un videogioco, “Louis: The Game”. Il gioco non solo festeggia l’importante bicentenario, ma è anche l’occasione dell’azienda di lusso per avvicinarsi al mondo dei NFT. Il gioco seguirà le avventure della mascotte dell’azienda, Vivienne, in viaggio verso Parigi. L’avventura di Vivienne si svolge in sei differenti macro-aree, a loro volta suddivisi in ulteriori livelli. All’interno di ogni scenario è possibile collezionare una serie di oggetti che “rivelano” pezzi della storia di Vuitton o della maison.

Tra i collezionabili presenti in “Louis: The Game” vi sono anche 30 diversi NFT che i giocatori potranno raccogliere lungo il percorso. Dieci di questi oggetti digitali registrati sono stati realizzati dal noto artista digitale Beeple, uno dei criptoartisti più richiesti e amati. Il gioco, pur nella sua semplicità, richiama i classici platform tridimensionali del passato ed è disponibile gratuitamente su smartphone Android e iOs.

Ricordiamo che Louis Vuitton era un apprendista costruttore di bauli che, all’età di 14 anni, lasciò il suo piccolo paese natale per raggiungere Parigi. Lì fondò, nel 1854, il brand che noi tutti oggi conosciamo. Per sei anni consecutivi (2006-2012), Louis Vuitton è stato nominato il marchio di lusso più prezioso al mondo. Il videogioco “Louis: The Game” promette di ripercorrere il medesimo viaggio in chiave fiabesca.