Luce e Gas, con SosTariffe.it scegli le tariffe migliori e ottieni un buono Amazon da 50 euro

Il comparatore di prezzi SosTariffe.it ti aiuta a scegliere le tariffe più convenienti per luce e gas, in modo semplice e veloce e per chi effettua la sottoscrizione c'è anche un buono Amazon da 50 euro.

Siete in cerca di una tariffa più conveniente per le vostre bollette di luce e gas? Trovarne una davvero vantaggiosa può essere molto semplice e veloce col servizio di comparazione prezzi online di SosTariffe.it. Inoltre, grazie alla collaborazione con Tom’s Hardware, per chi sottoscriverà eventuali contratti tramite questa pagina c’è un buono Amazon del valore di 25 euro per ogni utenza attivata, per un totale complessivo di 50 euro. Questo grazie al codice speciale TH-SOS che verrà inserito automaticamente cliccando il link fornito in questa news.

Grazie all’interfaccia completamente configurabile con tanti parametri scoprire la tariffa che fa per voi è semplicissimo. Basta recarsi a questo indirizzo e inserire il proprio consumo medio. In caso non lo conosciate inoltre è possibile calcolarlo facilmente, utilizzando gli appositi strumenti. Qui infatti potrete indicare il numero di persone che vivono in casa, gli elettrodomestici più utilizzati, la ripartizione dei consumi tra giorno, notte e week-end, il tipo di residenza, la potenza desiderata e molto altro ancora.

Tra le prime tre tariffe più convenienti consigliate da SosTariffe.it troviamo Wekiwi Energia Prezzo Fisso 12 Mesi, Sorgenia Next Energy Luce e ENEL E-light. La prima offre una tariffa bioraria, in cui il prezzo dell’elettricità è differenziato a seconda dell’orario di utilizzo, conguagli solo su consumi reali e sconto del 10% sui prodotti e-shop, il tutto al costo di 47.30 euro al mese, con una spesa prevista di circa 567.65 euro all’anno. Inoltre, per chi attiva sia luce che gas, è prevista anche assicurazione salute inclusa e un buono spesa in regalo del valore di 30 euro. Su questa tariffa infine non ci sono costi di attivazione.

Sorgenia Next Energy Luce ha invece un costo mensile di 48.60 euro (circa 583.18 euro l’anno), sempre senza costi di attivazione, e prevede tariffa monoraria e una serie di bonus come ad esempio 1800 punti sulla carta Fedeltà Italo+, 30 euro di bonus per chi porta un amico, buono UberEats per chi attiva luce e gas e ancora punti payback. ENEL E-Light infine ha un costo di 51.27 euro al mese, per 615.28 euro l’anno. Per chi porta un amico è previsto uno sconto in bolletta fino a 150 euro.