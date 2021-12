L’Ucraina sta per lanciare il programma pilota per una valuta digitale nazionale

La Stellar Development Foundation (SDF) ha annunciato il 14 dicembre un progetto pilota privato di grivna elettronica lanciato da Tascombank, una delle più antiche banche commerciali ucraine, e dalla società fintech Bitt. Il progetto pilota di grivna elettronica è in fase di implementazione sotto la supervisione della Banca Nazionale dell’Ucraina ed è supportato dal Ministero della Trasformazione Digitale (MDT).

Oleksandr Bornyakov, vice ministro del MDT, ha affermato che il progetto pilota fornirà una “base tecnologica per l’emissione di moneta elettronica” ed è il “prossimo passo chiave per far progredire l’innovazione dei pagamenti e delle infrastrutture finanziarie in Ucraina”.

Il CEO di SDF Denelle Dixon ha dichiarato a Cointelegraph che il lavoro pilota è già iniziato, con il primo test che include il libro paga programmabile per i dipendenti pubblici di Diia, un’impresa di soluzioni IT pubbliche di proprietà e supportata dall’MDT dell’Ucraina.

“Questa grivna elettronica regolamentata sarà emessa privatamente su tecnologia blockchain, e basata sull’attuale legislazione ucraina sulla moneta elettronica“, ha osservato Dixon. Lo scopo dell’iniziativa è quello di testare l’emissione di moneta elettronica su una blockchain aperta. Tascombank è responsabile della costruzione e del collaudo della grivna elettronica su Stellar per distribuirla sulla rete di transazioni di Bitt nota come Digital Currency Management System o DCMS.

“Il DCMS di Bitt doterà Tascombank di tutta la tecnologia necessaria per coniare, archiviare, emettere, distribuire e riscattare in modo sicuro la grivna elettronica”, ha dichiarato Brian Popelka, CEO di Bitt. Mentre Bitt fornisce una rete di transazioni, SDF aiuterà Tascombank a “configurare le proprie esigenze di controllo delle risorse”, ha osservato Dixon.

Il governo ucraino ha esplorato attivamente Stellar per le implementazioni di valuta digitale. Nel gennaio 2021, MDT ha collaborato per la prima volta con le SDF per sviluppare una strategia di asset digitali e infrastrutture per una valuta digitale della banca centrale. “Continuiamo a fornire input e guida a MDT sul loro lavoro strategico”, ha dichiarato Dixon.