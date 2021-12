L’UNICEF lancia NFT su ethereum per aiutare a connettere le scuole a Internet

L’UNICEF ha annunciato una raccolta di NFT su ethereum per commemorare il 75° anniversario dell’agenzia. L’UNICEF ha spiegato che i profitti del lancio di NFT nel gennaio 2022, una mostra dell’artista digitale e data scientist Nadieh Bremer chiamata “Patchwork Kingdoms”, andranno a sostenere i suoi numerosi progetti, tra cui l’iniziativa Giga per finanziare l’accesso a Internet per i bambini di tutto il mondo. Lanciata nel 2019, la Giga Initiative è un progetto globale dell’UNICEF e dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni delle Nazioni Unite per connettere ogni scuola a Internet in modo che i bambini possano beneficiare di informazioni e opportunità basate sul web.

La collezione Patchwork Kingdom, creata in collaborazione con il mercato NFT Snowcrash Labs, la Fondazione Ethereum, Metagood e altri, contiene 1.000 NFT. L’arte di Bremer gioca in questo. Ispirata dal lavoro della creatrice di “It’s a Small World” Mary Blair, Bremer afferma di aver iniziato con l’idea di utilizzare semplici forme geometriche, quadrati, cerchi e triangoli per costruire set e città. “Nelle immagini finali, ogni scuola è diventata un piccolo quadrato, interconnesso con altre scuole per formare Regni, divisi tra quelli connessi e disconnessi a Internet”.

L’UNICEF è stato immerso nella tecnologia blockchain da prima del suo lancio nel 2019 del CryptoFund, che consente all’organizzazione di ricevere, detenere e distribuire criptovaluta. Questo ha attirato l’attenzione e i contributi di molti. Nell’aprile 2021, ad esempio, Huobi Charity Limited, un’organizzazione no-profit legata all’exchange di criptovalute Huobi Global, ha donato $ 1 milione in Bitcoin e fiat all’UNICEF e altri 7 BTC a CryptoFund. Inoltre, l’UNICEF Innovation Fund ha investito in blockchain ancora più a lungo, finanziando progetti Web3 open source in fase iniziale con il potenziale di avere un impatto positivo sui bambini di tutto il mondo.