Lavazza è una delle marche più amate in assoluto dagli italiani quando si parla di macchine per il caffè. Capaci di fare espressi buoni come al bar e inebriare la casa con l’inconfondibile aroma tostato, semplici da utilizzare e compatte per essere messe anche nelle cucine più piccole, rappresentano la soluzione ideale per chi desidera un prodotto dalla qualità eccelsa ma vuole mantenere un occhio di riguardo per il prezzo. Se siete alla ricerca di una nuova macchinetta non possiamo dunque che consigliarvi uno dei modelli più venduti del brand italiano, oggi scontato del 22% su Amazon!

La macchina per caffè A Modo Mio Jolie è infatti disponibile a soli 97,49€ invece di 124,90€. L’offerta proposta da Amazon non si ferma però qui, dato che sono inclusi anche 64 cialde completamente gratis, permettendovi così di avere già una scorta per iniziare subito a usufruire della macchinetta senza dover aggiungere un euro.

Non dovrete perdere tempo a leggere manuali di istruzioni infiniti, dato che la Lavazza A Modo Mio Jolie è incredibilmente semplice da utilizzare: con un singolo pulsante potrete infatti sia accendere e spegnere il dispositivo che fare il caffè. Inoltre, grazie al sistema Stop&Go potrete erogare solo la quantità che desiderate nella tazzina, accontentando così i vostri gusti alla perfezione e non versando alcun liquido nel serbatoio.

In appena 35 secondi avrete tra le mani un caffè ricco di aroma e schiuma, proprio come al bar, e dato che la macchinetta è estremamente silenziosa non vi dovrete preoccupare di svegliare familiari o vicini la mattina presto. Inoltre, il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 9 minuti dal suo utilizzo, impedendovi così di sprecare inutilmente energia elettrica.

La Jolie è piccola e compatta ma al contempo presenta un design allegro e colorato. Si adatterà dunque alla perfezione alla vostra cucina e donerà un tocco di vivacità all’arredamento, il tutto occupando pochissimo spazio. Infine, la machinetta è compatibile con tutte le capsule Lavazza A Modo Mio, quindi potete godere di tutte le varietà di caffè del brand in commercio, ma non solo: troverete anche un’ampia scelta per accontentare i più piccoli o coloro che non amano la caffeina, utilizzando cialde per bevande calde come the, cioccolate e tisane.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto.

