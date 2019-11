Macchine fotografiche e non solo in offerta su Ollo Store

Diamo un'occhiata a quelli che sono gli sconti proposti da Ollo Store in occasione dei Singles Days di oggi.

Il singles day prosege anche oltre l’11/11, e non sembra avere intenzione di farci rimpiangere il tanto atteso Black Friday, vista l’esagerata quantità di offerte disponibili sulla maggior parte degli store online. Tra questi vi segnaliamo anche Ollo, store italiano che ha deciso di seguire il trend delle promozioni, offrendoci tanti sconti su diverse categorie tecnologiche tra cui qui il settore fotografico, invero passato molto in sordina in questa giornata di offerte e, proprio per questo, da tenere assolutamente d’occhio su Ollo Store! Sul portale c’è davvero spazio per tutto: dalle memorie alle compatte, passando gli obiettivi alle mirrorless! Un’occasione davvero eccezionale per acquistare a prezzi scontati un ottimo dispositivo fotografico ma anche droni, elettrodomestici grandi e piccoli e auricolari bluetooth. Il tutto a prezzi convenienti e con ampie possibilità di finanziamento a tasso zero grazie al gruppo Findomestic! Come sempre abbiamo selezionato per voi quelle che sono le offerte più interessanti di questa ricca tornata di sconti su Ollo Store, con tanto di una serie di comodi link che vi rimanderanno alle singole categorie in offerta. Per l’offerta completa, invece, non dovrete far altro che cliccare sul banner sottostante.

Prima di lasciarvi alle offerte disponibili sullo store Acer, vi ricordiamo che non manca poi molto al tanto atteso Black Friday 2019. Come immaginerete, noi di Tom’s saremo in prima linea per offrirvi tutte, ma proprio tutte le offerte di quello che sarà l’attesissimo “venerdì nero”, ma non vi lasceremo soli neanche quando si tratterà di scegliere i doni per i vostri cari, per cui prima di dare un’occhiata alle offerte del giorno vi rinnoviamo il nostro solito invito: seguite le nostre pagine dedicate al Black Friday ed ai Regali di Natale 2019.

La nostra selezione

Offerte per categoria

Altre offerte Ollo Store

Altre offerte Singles Days

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!