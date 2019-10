Magnifici 10, dieci prodotti a 99€ con una spesa di 599€

In vista del Black Friday 2019, Euronics ripropone la sua promozione "Magnifici 10", che propone , fino al 6 di novembre, una serie di sconti eccezionali su diverse tipologie di prodotti.

In vista del Black Friday 2019, Euronics ripropone la sua promozione “Magnifici 10” che, fino al 6 di novembre, offrirà una serie di sconti eccezionali su diverse tipologie di prodotti, con in più la possibilità, per chi effettua un acquisto di almeno 599 euro, di comprare a sua scelta e a soli 99 euro uno tra i dieci prodotti della promozione!

La selezione dei “Magnifici 10” di Euronics è stata pensata basandosi su quelli che sono i prodotti più apprezzati e ambiti dai consumatori della famosa catena di elettronica, e rappresentano davvero 10 prodotti “magnifici” e adatti a diverse necessità domestiche, con una selezione che spazia dalla tecnologia consumer ai grandi elettrodomestici.

Proprio questi ultimi, per altro, sono al centro della nuova tornata di sconti della catena, che propone sia in negozio che online diverse offerte su lavatrici, lavastoviglie, lavasciuga, asciugatrici, frigoriferi, forni e piani cottura da incasso dei migliori marchi. Per consultare gli sconti dovete scegliere il punto vendita più vicino a voi.

Di seguito una selezione dei migliori prodotti in offerta e, ovviamente, quella che è la selezione dei “magnifici 10” proposta da Euronics. Per l’offerta completa, invece, non dovrete far altro che cliccare sul banner sottostante.

N.B.: i prodotti dell’elenco Magnifici 10 sono tutti venduti al prezzo di 99€ previo l’acquisto di almeno 599€ di altri prodotti. Per i prezzi originali dei prodotti Magnifici 10 vi basterà cliccare sul nome dell’articolo.

I magnifici 10

La nostra selezione

