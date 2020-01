Manfrotto Advanced² Active – Recensione

Advanced² Active è la proposta Manfrotto per chi cerca uno zaino compatto con cui trasportare l’attrezzatura fotografica e un computer portatile dalla dimensione massima di 14”. Non è uno zaino con decine di tasche, piuttosto è caratterizzato da un design classico, con un vano principale e una tasca anteriore reclinabile in cui inserire l’attrezzatura fotografica. Realizzato in materiale tecnico e simil-pelle, le cerniere sono impermeabili, ma in caso di pioggia è fornita una copertura protettiva.

Aprendo la cerniera superiore si accede al vano principale, dalla capienza pari alla metà di quella totale. Non ci sono particolari divisori, quindi potrete utilizzare quest’area come meglio credete. Da una parte può essere un vantaggio, dall’altra sarete costretti a sfruttare il vano inferiore se vorrete organizzare vari oggetti, oltre a quelli fotografici.

L’area destinata al trasporto del computer non ha un proprio accesso, bensì dovrete passare sempre dall’apertura superiore. Avremmo preferito una cerniera separata, ma ne avrebbe risentito la compattezza del design. Il vano inferiore è suddiviso in sei scomparti ed è abbastanza capiente da trasportare una macchina fotografica, un paio di obiettivi, batteria, caricabatterie, flash e ci sarà ancora spazio per ulteriori accessori.

Un cavalletto può essere ancorato su un lato, sfruttando una tasca laterale e un apposito laccio superiore. La tasca sul lato opposto è in materiale elastico, adattandosi a più oggetti, come un ombrello o una bottiglia d’acqua.

Una tasca superiore, dalla capienza limitata, permette d’immagazzinare oggetti a cui vorrete accedere velocemente, come uno smartphone, una batteria di riserva, portafogli o documenti durante un viaggio.

Lungo il supporto della schiena è situata una fascia rigida che vi permetterà di ancorare lo zaino a un trolley. Gli spallacci sono classici e senza fronzoli.



Verdetto

La qualità costruttiva di questo zaino e i materiali usati sono di qualità, pari ai migliori prodotti Manfrotto. La particolarità dell’Advanced² Active è la semplicità e compattezza. L’ideale per chi vuole portare con sé il necessario e niente più. Questo non significa che è poco capiente, ma se siete soliti portare con voi infiniti cavetti, adattatori, cavalletti o un’attrezzatura fotografica numerosa, fareste bene a guardare altrove.

Se invece avete un computer portatile compatto, una fotocamera con un paio di obiettivi e un cavalletto compatto, avrete tutto l’essenziale ben organizzato in uno zaino compatto.