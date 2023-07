Il rover Perseverance ha trovato prove di composti organici nel cratere Jezero su Marte. Anche se questo non è la prova definitiva che dimostra una volta per tutte che Marte ha ospitato la vita, questi composti potrebbero essersi sviluppati anche in modi non biologici. Tuttavia, i risultati suggeriscono condizioni organiche sorprendentemente complesse per gli elementi chiave della vita vicino alla Terra. Lo studio è stato pubblicato su Nature.

Il rover Perseverance, il primo a esplorare il cratere Jezero, ha indagato nell’area dal febbraio 2021. I ricercatori ritengono che il cratere abbia ospitato un antico lago, compreso un delta di un fiume che un tempo vi scorreva. Questa è una delle regioni che più probabilmente riveleranno segni di vita residua su Marte.

Le molecole organiche osservate nel cratere Jezero contengono atomi di carbonio e spesso di idrogeno. Sono i componenti fondamentali della vita come la conosciamo sulla Terra, anche se possono anche svilupparsi in modo non biologico. “Sono un indizio entusiasmante per gli astrobiologi in quanto sono spesso considerati mattoni fondamentali della vita“, ha detto Joseph Razzell Hollis, coautore dello studio e borsista post-dottorato presso il Museo di Storia Naturale di Londra. “È importante sottolineare che possono essere creati da processi non correlati alla vita come la conosciamo, quindi le molecole organiche non sono da sole prova di vita senza ulteriori prove che non possano essere spiegate da processi non biologici o abiotici“.

Il rover ha osservato i composti utilizzando uno strumento chiamato Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals (SHERLOC), che mappa le molecole organiche e i minerali sulle superfici rocciose. In modo significativo, ha trovato materiali organici in tutti e dieci i bersagli osservati sul fondo del cratere. “I nostri risultati supportano le osservazioni di missioni robotiche precedenti su Marte, secondo le quali il Pianeta Rosso era un tempo ricco di materiale organico, composti principalmente formati da carbonio e idrogeno, e parte di quel materiale organico può ancora essere rilevato miliardi di anni dopo“, ha aggiunto Razzell Hollis. “Ogni rilevamento, ogni osservazione, ci fornisce un po’ più di informazioni che ci avvicinano alla comprensione della storia di Marte e se potesse sostenere la vita in passato“.

Ora che i ricercatori hanno osservato le molecole, avranno bisogno di esaminarle più approfonditamente nei laboratori terrestri per trarre ulteriori conclusioni sulle loro origini. “Se questi campioni verranno riportati nei laboratori terrestri, sarà possibile utilizzare una serie di strumenti più diversificati per studiare i campioni, anche a una risoluzione spaziale più elevata e con maggiore specificità e sensibilità“, hanno scritto gli autori dello studio. Tuttavia, dovranno attendere la missione Mars Sample Return (MSR), che non dovrebbe essere lanciata dalla Terra almeno fino alla fine degli anni ’20. Tuttavia, il viaggio ne varrà la pena. “Finora, le uniche rocce marziane che abbiamo mai potuto studiare sulla Terra sono state meteoriti. Ottenere delle rocce marziane intatte, conservate attentamente e protette dalla contaminazione, sarà di inestimabile importanza per la scienza planetaria”, ha detto Razzell Hollis a Newsweek.