Maturità 2019, meno ansia con i corsi scontati Docety

Con la maturità 2019 in arrivo, Docety offre diversi corsi a prezzo scontato.

Le scuole italiane chiuderanno i battenti tra poche ore ormai, e tra un paio di settimane migliaia di studenti affronteranno gli esami di maturità 2019. Moltissimi altri, intanto, nelle università del nostro Paese, si appresteranno ad iniziare la sessione di esami estiva. Insomma, sta cominciando un periodo di studio intenso, e qualcuno come sempre si sentirà un po’ in ansia.

Succede ogni anno naturalmente, e come sempre gli studenti e le studentesse italiane cercheranno soluzioni per superare l’ostacolo nel migliore dei modi. Chi va incontro alla Maturità 2019 può contare anche sulla promozione dedicata di Docety, il sito di eLearning dove gli studenti possono confrontarsi direttamente con gli insegnanti.

Come ci raccontano Quei Due Sul Server, tra i fondatori di Docety, è possibile usufruire di lezioni private su varie materie a prezzi scontati. L’offerta è stata prolungata per i lettori di Tom’s Hardware, ed è possibile avere lo sconto inserendo il codice TOMS20 nel carrello al momento di concludere l’acquisto (fino a domenica 16 giugno alle ore 23:59). Nicola Palmieri e Mario Palladino come sempre riescono a trattare in modo leggero e scherzoso anche un argomento, la Maturità 2019, che molti vivono in maniera tutt’altro che serena.

E proprio per ritrovare un po’ di tranquillità, un corso Docety sulla materia o sulle materie che vi preoccupano di più potrebbe essere la risposta giusta. Certo, in due settimane non si fanno miracoli, ma gli insegnanti della piattaforma di eLearning sono pronti ad aiutare, e soprattutto a fornire “pillole di saggezza”, che non vi faranno diventare dei maestri ma potrebbero servire per cavarsi d’impiccio in un momento critico. E tante volte durante un esame non serve altro.

Nel video di Nicola e Mario facciamo la conoscenza di Eleonora Soldano (Italiano, Latino e Storia), Arnaldo Pangia (Inglese, Francese e Cinese), Andrea Belli (Chimica e Biologia), Mario Montenero (Spagnolo), Riccardo Dal Ferro (Filosofia), Andrea Bonvicin di Studium Ferrara (Tedesco), Maria Carla Aloisio (Tedesco) e Samuele Dini (Matematica, Fisica, Storia e Filosofia). Solo alcuni nel lungo elenco di insegnanti attivi su Docety.

Ognuno di loro regala un piccolo “trucchetto” per affrontare la specifica materia, ma naturalmente per una studentessa o uno studente che debba affrontare la Maturità 2019, forse iscriversi a un corso completo è un’idea migliore.

Su Docety troverete un gran numero di insegnanti, molti dei quali specializzati proprio nelle materie degli esami di Maturità 2019. Basta visitare il sito ufficiale, trovare il corso che vi interessa e poi inserire il codice sconto TOMS20 al momento di completare l’acquisto (offerta valevole fino a domenica 16 giugno alle ore 23:59).