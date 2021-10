McLaren Racing lancia una collezione NFT

Il noto brand automobilistico McLaren Racing ha annunciato il lancio di una collezione NFT chiamata McLaren Racing Collective. Per realizzare la piattaforma, McLaren Racing ha stretto una collaborazione con Tezos, di cui ha utilizzato la blockchain decentralizzata, per la massima efficienza energetica.

Il primo drop includerà quattro diversi componenti dell’auto da corsa MCL35M 2021 F1. I fan e gli appassionati di blockchain saranno in grado di acquistare diverse parti della vettura di Formula 1 della McLaren. Ogni auto da corsa MCL35M basata su NFT è infatti composta da 22 oggetti da collezione digitali unici. Ogni parte di auto digitale avrà un diverso livello di scarsità e ci saranno abbastanza parti disponibili per assemblare 35 veicoli da corsa. La prima persona a raccogliere tutti i pezzi unici e mettere insieme con successo l’auto NFT completa vincerà un viaggio esclusivo per un Gran Premio di Formula 1 nel 2022.

Il primo drop di quattro oggetti da collezione digitali della vettura MCL3M F1 è previsto per il 24 ottobre durante il Gran Premio degli Stati Uniti in Texas. I fan della McLaren saranno in grado di interagire con le parti dell’auto in viste innovative e visualizzarle in 3D da tutte le angolazioni. L’azienda prevede di organizzare numerosi eventi e campagne in futuro con l’intenzione di rendere la nuova piattaforma digitale parte integrante della strategia di coinvolgimento dei fan.