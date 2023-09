Quando gli elettrodomestici iniziano a non funzionare più a dovere in realtà si tratta di un segnale piuttosto chiaro: continuando a sfruttarli anche quando non sono al top, questi dispositivi potrebbero danneggiarsi, costringendovi a costose riparazioni, senza contare tutti i disagi derivanti, ad esempio, da una lavatrice malfunzionante che ha appena allagato la casa.

Se state pensando di sostituire uno o più elettrodomestici, non possiamo che consigliarvi le eccezionali offerte della campagna promozionale La Casa per Me di Mediaworld, dove troverete una serie di offerte davvero imperdibili su tantissimi elettrodomestici, piccoli e grandi, come vi abbiamo già accennato in questo nostro articolo. La campagna, infatti, include diverse tipologie di elettrodomestici per soddisfare tutte le vostre esigenze, dalla conservazione del cibo alla purificazione dell’aria, passando per la cura della persona e molto altro. Va poi sottolineato che la consegna è gratuita e che potrete anche pagare in comode rate mensili. Dato l’eccellente rapporto qualità/prezzo, vi consigliamo di approfittarne al più presto, anche perché avete tempo solo fino al 24 settembre.

Per aiutarvi nella scelta, abbiamo selezionato per voi 5 offerte davvero imperdibili per dare un tocco smart alla vostra casa. Infine, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Detto ciò, buono shopping!

Mediaworld: 5 elettrodomestici smart da acquistare a prezzo scontato

Lavatrice Samsung WW80T554DAT/S3 | 449,oo€ ( 499,00€ )

Questo ottimo modello di lavatrice a carica frontale vi permetterà di lavare fino a 8 kg di bucato. La tecnologia Ecolavaggio assicura una pulizia assolutamente efficace anche a basse temperature, facendovi risparmiare sull’energia, mentre lo speciale motore assicura efficienza e silenziosità. Inoltre, con l’opzione Risparmio Massimo, i consumi si riducono fino al 70%.Un’altra caratteristica molto comoda è il doppio oblò, che vi permetterà di aggiungere altri capi anche durante i lavaggi già avviati. Inoltre, quando viene attivato il ciclo di vapore igienizzante viene emesso un potente getto di vapore che rimuove lo sporco più ostinato e il 99,9% di batteri e allergeni, per un bucato perfettamente pulito e igienizzato. Questo sistema, inoltre, garantisce il massimo della pulizia alla lavatrice stessa, poiché è in grado di igienizzarla proprio come fa con gli indumenti. Va poi aggiunto che con AI Energy Mode potrete verificare facilmente i consumi ed effettuare una stima della bolletta. Perfetta per chiunque voglia unire efficienza, comodità e risparmio.

Vedi su Mediaworld

Frigorifero americano Haier | 1.299,00€ ( 1.449,99€ )

Se state cercando un frigorifero top di gamma particolarmente spazioso, ecco il fantastico frigorifero a due porte Haier HTF-456WM6, dotato di un display touch intuitivo che vi permetterà di monitorare e regolare facilmente la temperatura al suo interno. Questo modello è progettato per regalarvi la massima comodità: l’interno è illuminato con luci a LED per una visibilità ottimale, mentre all’esterno dispone di un pratico erogatore per l’acqua e il ghiaccio. Ma la vera innovazione risiede nella tecnologia Total No Frost di Haier: grazie a uno sbrinamento automatico continuo, nel frigorifero non si formerà mai ghiaccio. In questo modo, non solo manterrete i vostri cibi congelati al massimo della freschezza, ma risparmierete anche energia evitando sprechi inutili. Questo frigorifero è l’ideale per chi necessita di uno spazio ampio per conservare grandi quantità di cibo, per cui è perfetto per le famiglie numerose.

Vedi su Mediaworld

Spazzolino elettrico Oral-B iO 8 | 169,00€ ( 299,99€ )

Oral-B è leader nel settore degli spazzolini elettrici, e il modello iO 8 è fra i migliori in commercio. Le morbide setole e il sensore di pressione vi allerteranno se starete spazzolando troppo a fondo le gengive, evitandovi così di danneggiarle. Il caricatore magnetico assicura una piena efficienza in sole 3 ore di ricarica e, grazie alle microvibrazioni delle setole, avrete la certezza di un’igiene orale impeccabile. Inoltre, va certamente menzionato il comodissimo display interattivo a colori, che segnala informazioni importanti e consente di scegliere fra ben 6 diverse modalità di spazzolamento. È l’ideale per chi vuole prendersi cura della propria igiene orale nel miglior modo possibile, evitando così problemi dentali e gengivali che, se trascurati, possono aggravarsi.

Vedi su Mediaworld

Purificatore d’aria Dyson Cool Autoreact | 399,00€ ( 599,99€ )

A prescindere dalla stagioni, polvere e allergeni possono causare seri problemi respiratori ai soggetti allergici, ma non solo: l’aria che respiriamo, soprattutto se viviamo in città, può essere davvero carica di agenti inquinanti. Per migliorare la qualità dell’aria in casa, vi consigliamo l’ottimo Dyson Purifier Cool Autoreact, che può purificare l’aria di ambienti fino a 81 m3. Inoltre, l’oscillazione a 350 gradi fa circolare l’aria purificata nell’intera stanza. Non dovrete nemmeno preoccuparvi di eventuali dispersioni delle particelle nocive raccolte dal purificatore perché, essendo completamente sigillato secondo lo standard HEPA, ciò che viene catturato resta intrappolato nell’apparecchio. Inoltre, i filtri HEPA+Carboni attivi catturano il 99,95% delle particelle inquinanti ultrafini, mentre i carboni attivi eliminano i gas, inclusi benzene e NO2. Consigliamo questo prodotto a chiunque senta il bisogno di respirare aria più pulita in casa e ai soggetti allergici, che così potranno vivere più serenamente nel loro ambiente domestico.

Vedi su Mediaworld

Scopa elettrica senza filo Hoover | 139,00€ ( 239,99€ )

Infine, vi proponiamo un elettrodomestico leggero e utilissimo per garantire pulizia e igiene in tutta la casa. Potrete caricare facilmente la batteria di questa ottima scopa elettrica senza filo Hoover ovunque, perché è rimovibile, e la spazzola stessa è molto semplice da pulire. Questa scopa elettrica senza filo Hoover è dotata di 2 strumenti pronti per l’uso: la spazzola per spolverare pulisce le superfici più delicate, come le librerie, mentre la pratica bocchetta per fessure pulisce angoli stretti, battiscopa o spigoli. Inoltre, la luce LED della bocchetta illumina le zone più buie, come sotto il letto, in modo che la polvere non possa sfuggire al suo enorme potere di aspirazione, che può essere massimizzato premendo il pulsante Turbo. Infine, una volta che il raccoglitore per lo sporco sarà pieno, lo potrete svuotare con un semplice tocco e senza alcun contatto con polvere e detriti. Questo prodotto è l’ideale per chi desidera fare le pulizie di casa in modo semplice ed efficace, senza troppa fatica, assicurandosi anche un ottimo risparmio energetico.

Vedi su Mediaworld

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!