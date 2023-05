MediaWorld, il noto rivenditore di elettronica di consumo, ha lanciato l’esclusivo weekend NO IVA sulle smart TV. L’evento, che si svolgerà durante questo fine settimana fino alla mezzanotte del 21 maggio, rappresenta un’opportunità unica per gli appassionati di tecnologia di accaparrarsi i migliori televisori smart a prezzi incredibili. Vi ricordiamo che la promozione NO IVA equivale a uno sconto del 18,04%, equivalente allo scorporo del 22% dell’IVA sui prodotti.

Durante il weekend NO IVA, i clienti potranno acquistare una vasta gamma di smart TV di alta qualità, senza dover pagare l’IVA. Questa iniziativa rappresenta un risparmio significativo sul prezzo finale, consentendo ai consumatori di ottenere le ultime novità tecnologiche a un prezzo accessibile. Inoltre vi segnaliamo che per tutte le Smart TV presenti nell’iniziativa è inclusa la consegna ed è possibile attivare un finanziamento tasso zero.

Grazie alla collaborazione con i principali produttori di smart TV, MediaWorld offre una vasta scelta di modelli delle marche più rinomate, garantendo qualità, prestazioni e una fantastica esperienza di visione. Sia che siate alla ricerca di una smart TV 4K, con dimensioni generose o dotata delle ultime funzionalità, il weekend NO IVA di MediaWorld soddisferà le esigenze di tutti.

Ecco qui di seguito alcuni dei migliori modelli che potete acquistare durante questa promozione:

Per approfittare dell’offerta vi consigliamo di visitare la pagina dedicata direttamente sul sito di MediaWorld, dove troverete una selezione di smart TV partecipanti all’evento. È anche possibile recarsi nei punti vendita MediaWorld presenti sul territorio nazionale per ricevere assistenza da parte di personale esperto e scoprire le offerte in negozio.

Il weekend NO IVA sulle smart TV di MediaWorld rappresenta un’opportunità senza precedenti per gli amanti della tecnologia di portare a casa un televisore smart di alta qualità a un prezzo imbattibile. Non lasciatevi sfuggire questa occasione: preparatevi a immergervi nell’esperienza di visione definitiva con una smart TV MediaWorld!

