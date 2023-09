Capita spesso di utilizzare i propri elettrodomestici anche oltre la loro durata ottimale, magari cercando di ripararli alla bene e meglio per risparmiare. Tuttavia, l’efficienza di questi elettrodomestici ne risente enormemente, senza contare gli eventuali sprechi di energia dovuti a un loro malfunzionamento. Proprio per questo, vi consigliamo di dare un’occhiata alle tantissime offerte di Mediaworld sui grandi elettrodomestici.

La campagna promozionale La Casa per Me di Mediaworld vi mette a disposizione elettrodomestici piccoli e grandi per soddisfare tutte le vostre esigenze, dalla conservazione del cibo alla climatizzazione degli ambienti, passando per la pulizia della casa e tanto altro. Trattandosi di offerte con un eccellente rapporto qualità/prezzo, vi consigliamo di approfittarne al più presto, anche perché questa tornata promozionale durerà solo fino al 24 settembre. Va poi sottolineato che la consegna è gratuita e che potrete anche pagare in comode rate mensili.

Grandi elettrodomestici in sconto su Mediaworld, chi dovrebbe acquistarli?

La Casa per Me è l’occasione perfetta per sostituire i vecchi elettrodomestici che non funzionano più in modo adeguato, ma anche per acquistare qualcosa che avete sempre desiderato, come ad esempio un purificatore d’aria, ma che di solito ha prezzi poco accessibili. Troverete di certo le promozioni più adatte a voi, e tenendo presenti i prezzi decisamente ribassati potreste anche pensare di acquistare più di un prodotto, anche con funzioni smart, sfruttando queste offerte che però, teniamo a sottolinearlo, dureranno ancora solo pochi giorni.

Un valido esempio di grande elettrodomestico smart è l’ottimo frigorifero americano a due porte Haier HTF-456WM6 con display touch, tramite il quale potrete monitorare e modificare la temperatura all’interno del frigo. All’interno è illuminato a LED e all’esterno è dotato di un pratico dispenser per acqua e ghiaccio. Va poi menzionata l’innovativa tecnologia Total No Frost di Haier, che previene la formazione di ghiaccio nel frigorifero grazie allo sbrinamento automatico continuo che, impedendo l’ingresso di aria calda nel freezer, protegge i cibi congelati evitando inutili sprechi di energia. È il frigorifero ideale per chi ha bisogno di un ampio spazio in cui riporre grandi quantità di cibo, come chi ha una famiglia numerosa. Mediaworld ve lo offre con uno sconto del 10% a soli 1.299,00€, un prezzo davvero eccezionale, se considerate che solo agli inizi di settembre questo modello costava ben 1.655,00€.

Se invece state cercando una nuova lavatrice con funzioni smart, vi consigliamo il modello slim Haier HW80-B14959TU1IT con caricamento frontale per lavare ben 8Kg di indumenti. Va poi aggiunto che stiamo parlando di un elettrodomestico di classe energetica A: infatti, il motore è direttamente attaccato al cestello, riducendo così rumore, vibrazioni e consumo di energia e acqua. Inoltre, la bilancia digitale interna pesa il bucato per regolare automaticamente il consumo di acqua e la durata del ciclo. Va poi aggiunto che questo modello si pulisce da solo con l’utilissimo Smart Dual Spray di Haier, garantendo un’igiene maggiore alla lavatrice, ma anche ai vostri indumenti. Grazie alle dimensioni compatte, alla silenziosità e alla grande qualità dei materiali, consigliamo l’acquisto di questa lavatrice a chi desidera la massima pulizia dei capi senza doversi preoccupare di eventuali residui, dato che si pulisce da sola: una grandissima comodità, soprattutto per chi ha poco tempo. Grazie alle offerte folli di Mediaworld la pagherete appena 549,00€, il prezzo più basso di sempre per questo modello, che finora non era mai sceso sotto gli 893,00€.

Naturalmente questi sono solo pochissimi esempi di tutte le offerte che trovate sul portale. Grazie a questi sconti folli di Mediaworld potrete finalmente sostituire uno o più elettrodomestici senza dover spendere una fortuna, potendo contare anche sull’eccezionale qualità dei brand in promozione. Per queste ragioni, vi suggeriamo di consultare la pagina Mediaworld dedicata alle offerte, prima che le scorte o le promozioni si esauriscano.

