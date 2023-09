Quando un sito è in manutenzione, solitamente rappresenta una scocciatura per gli utenti che non possono usufruirne; Mediaworld, però, ha deciso di sfruttare l’occasione per coccolare i clienti, offrendo la possibilità di riscattare un buono da 20,00€, valido dal 15 al 17 settembre.

Per ottenere il voucher vi basterà entrare nel sito di Mediaworld (che, per l’appunto, è in manutenzione) e cliccare sulla call to action che rimanda alla registrazione per la comunicazione del ripristino della pagina. Dopodiché dovrete semplicemente inserire la vostra e-mail, verificarla, spuntare sulla casella dell’informativa e, infine, inviare la richiesta.

Il buono vi arriverà direttamente via email e potrà essere utilizzato inserendolo a carrello sul vostro prossimo acquisto online di almeno 200,01€ (iva inclusa). Sono esclusi dalla promozione gli acquisti sul sito ricondizionati.mediaworld.it, gli acquisti di prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc), le prevendite e le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta & Vinci, le polizze, liste nozze e similari e tutti quegli articoli che rappresentano pin digitali, buoni, ricariche, cofanetti e carte regalo.

Potrete, dunque, sfruttarlo per acquistare qualsiasi altro prodotto presente nello store Mediaworld, come smartphone, notebook, elettrodomestici e videogiochi. Si tratta di un’occasione d’oro per risparmiare ancora di più su articoli che saranno messi in sconto nel prossimo volantino, o magari per comprare ciò di cui avete bisogno per il rientro al lavoro o sui banchi dopo la pausa estiva (a tal proposito, vi consigliamo di dare uno sguardo ai nostri tantissimi articoli a tema back to school).

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Mediaworld dedicata alla promozione. Vi suggeriamo, però, di effettuare la richiesta del buono al più, dato che potrete farlo solo per pochi giorni.

