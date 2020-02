Mediaworld: super sconti su bici e monopattini elettrici

Continuano le ottime offerte tematiche di MediaWorld che, quasi ogni settimana, propone sconti squisitamente dedicati a specifiche categorie di prodotti. Già le scorse settimane ci eravamo occupati di segnalarvi le offerte degne di nota proposte dalla catena di elettronica ed elettrodomestici, portando alla vostra attenzione gli sconti dedicati alla Storage Week, la Cleaning Week ed alle offerte della Headphone Week. Offerte eccezionali che, a nostro giudizio, non fanno che contribuire all’aumento della popolarità dello store che, di per sé, già con le sue offerte del giorno si sta dimostrando in grado di competere anche con la potenza di fuoco di Amazon e delle sue arcinote (e sempre apprezzate) offerte del giorno.

Superate, dunque, le promozioni delle precedenti settimane, è arrivato il momento di scoprire insieme le offerte della Settimana della mobilità elettrica: sconti che, come intuirete, sono tutti dedicati ai mezzi di trasporto elettrici come monopattini, biciclette elettriche e personal trasporter. Prodotti che generalmente non godono di grossi deprezzamenti e che, di per sé, risultano spesso molto esosi.

Eppure chi vive in città sa bene come la mobilità elettrica possa essere una soluzione eccellente ed ecologicamente valida per spostarsi velocemente e in autonomia, senza dover sottostare ai tempi dei mezzi pubblici e senza i grattacapi derivanti dall’uso dell’auto nelle ore di punta. Scegliere un monopattino elettrico o prodotti simili può effettivamente fare la differenza, specie in quelle città in cui il traffico mal si sposa ai ritmi serrati del lavoro. Le offerte non sono numerose, ma i prodotti in sconto sono decisamente interessanti ed abbiamo deciso di riportarvi la lista integrale delle offerte direttamente in questo nostro articolo di oggi.

