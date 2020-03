MediaWorld XDays, sconti su Smart TV, smartphone e componenti PC

Dopo la recente iterazione di metà febbraio, vi segnaliamo che sono tornati sullo store Mediaworld gli acclamati Xdays: ovvero una serie di straordinarie proposte di prodotti in sconto che perdureranno sullo store fino al prossimo 11 marzo! Le offerte sono ottime e, ancora una volta, testimoniano la grande attenzione che Mediaworld sta spendendo verso la sua proposta di prodotti in sconto, con l’evidente volontà di competere (ed eventualmente battere) i colossi delle vendite online come Amazon. Strategia che, a nostro modesto parere, sta dando già da tempo i suoi frutti, con tornate di sconti non solo convenienti, ma anche estremamente variegate, e che vi permetteranno – anche stavolta – di acquistare a prezzi eccezionali smartphone, smart TV, smart speaker, computer, console e videogiochi, elettrodomestici e altro ancora.

Tra le varie vi segnaliamo, ad esempio, l’ottima offerta relativa l’acquisto dello straordinario Apple iMac 2019 con schermo in 4K e processore Intel Core I3 da 3,6 GHz, supportato da ben 8 GB di RAM e da una AMD Radeon Pro 555X con 2 GB di memoria dedicata. Stiamo parlando quindi del modello 2019, l’ultimo disponibile sul mercato assieme all’ancor più incredibile modello Pro. Un computer desktop solido, bellissimo e affidabile, perfetto per chiunque sia alla ricerca di una soluzione desktop ad alte prestazioni che possa rivelarsi utile in qualunque delle attività quotidiane: dallo studio al lavoro, passando ovviamente per l’intrattenimento.

Un computer eccellente, venduto generalmente al prezzo di 1.549,00€ e oggi in sconto, grazie agli Xdays, a soli 1.349,00€ con uno sconto, quindi, di ben 200 euro sul prezzo originale il che, considerato quanto scarsamente si deprezzino i prodotti Apple (e notebook e desktop in particolare) è più che sufficiente a farvi propendere per un immediato acquisto e fidatevi, ne varrà la pena! Ovviamente non è comunque tutto qui, ed anzi il portale Mediaworld abbonda di offerte particolarmente appetitose in occasione di questi XDays. L’invito? Quello di consultare la nostra selezione di prodotti contenente le migliori offerte e di fiondarvi a consultare anche la pagina generale dell’iniziativa, ove potrete dare uno sguardo a tutte le offerte disponibili.

