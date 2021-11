Medici Senza Frontiere utilizza blockchain per archiviare le cartelle cliniche

In una conferenza stampa dello scorso 11 novembre, la società di sicurezza documentale basata su blockchain Transcrypts ha annunciato una partnership con Medici Senza Frontiere, iniziata il 14 ottobre. Lavorando insieme, hanno già caricato 6500 record di immunizzazione sulla blockchain, con un obiettivo di 76000 entro il 2022.

La maggior parte delle vaccinazioni registrate sono vaccini COVID 19, ma la società ha dichiarato che alla fine l’obiettivo è quello di archiviare tutte le cartelle cliniche dei pazienti sulla blockchain, dove saranno accessibili dal telefono di un paziente. Transcrypts è iniziato come uno strumento per combattere le frodi di curriculum commercializzato ai professionisti delle risorse umane, prima di espandersi nella verifica del reddito per i proprietari.

Photo credit - depositphotos.com

Parlando dell’accessibilità delle cartelle cliniche dei pazienti nei Paesi in via di sviluppo, Zaidi ha affermato che la blockchain potrebbe fornire un aiuto significativo nella prevenzione di molte morti inutili: “In India oltre 700.000 persone muoiono ogni anno per la mancanza di accesso alle cartelle cliniche di un paziente. La maggior parte di questi decessi avrebbe potuto essere evitata se i medici avessero avuto accesso alle cartelle cliniche complete di un paziente. Con questa partnership, Medici Senza Frontiere e TransCrypts sperano di costruire un futuro in cui questa perdita di vite umane possa essere mitigata”.