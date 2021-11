Meno del 13% dei bitcoin è attualmente scambiato sul mercato

Un rapporto di Glassnode ha rilevato che gli scambi di offerta di bitcoin stanno diminuendo, il che potrebbe essere un segno di un ulteriore apprezzamento dei prezzi a venire. Mentre l’economia mondiale combatte con i problemi delle catene di approvvigionamento, bitcoin sta affrontando i propri problemi di catena di approvvigionamento. Ma a differenza dell’economia, in questo caso può effettivamente significare buone notizie.

Con il prezzo di bitcoin che ha raggiunto il massimo storico all’inizio di novembre, gli investitori stanno rimuovendo le loro monete dagli scambi, secondo un rapporto della piattaforma di analisi blockchain Glassnode in cui si rileva che solo il 12,9% dell’offerta di bitcoin circolante è attualmente in borsa. Questa tendenza è iniziata ad agosto dopo che bitcoin ha rotto il suo slancio al ribasso che aveva seguito il massimo storico di maggio.

Credit: Pixabay

Glassnode sottolinea che una quota crescente di bitcoin negli scambi era un segno che gli investitori erano pronti a vendere. La sua analisi ha mostrato che i prelievi netti giornalieri dagli scambi avevano raggiunto una media di 5.000 bitcoin, che era solo marginalmente al di sopra dei livelli di mercato ribassisti, anche se il prezzo di bitcoin era entro il 10% del suo massimo storico al momento della pubblicazione. Con prezzi record che non scoraggiano le persone dal trattenere le loro monete, si prevedono ulteriori aspetti positivi.

Mentre l’offerta di monete sta diminuendo, il numero di indirizzi che partecipano a una transazione bitcoin è in aumento. Glassnode ha scoperto che 516.914 nuovi indirizzi avevano partecipato a una transazione, con un aumento del 72% rispetto ai nuovi arrivati all’inizio di agosto. In effetti, il numero totale di indirizzi bitcoin ha superato i 900.000 per la prima volta in assoluto.

Glassnode ha osservato che questo caso era probabilmente indicativo di una fase di accumulo, con il mercato punteggiato da bassa attività, modesta spesa strategica da parte di detentori esperti e grandi deflussi di scambio. Se crediamo a Glassnode, bitcoin chiuderà l’anno in rialzo rispetto ai 60.000 dollari con cui è stato scambiato per gran parte di novembre. Ciò ripeterebbe la tendenza delle due precedenti corse al rialzo nel 2013 e nel 2017.