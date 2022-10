Sempre più realtà imprenditoriali si stanno addentrando nel metaverso ed è questo il caso di Tucano, azienda leader italiana che dal 1985 porta sul mercato le migliori soluzioni in dedicate alle borse, zaini e accessori per dispositivi digitali. Il futuro è oggi, ed è per questo che l’azienda ha deciso, grazie al supporto tecnico di Metaverse Enabler, di offrire a tutti i clienti un’esperienza immersiva che possa raccontare il brand e i suoi valori. Scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo.

Tucano e il metaverso

Lo showroom virtuale nel metaverso di Tucano è stato recentemente presentato presso la sede storica dell’azienda in Piazza Castello a Milano. Si tratta di luogo dove lo spazio e il tempo sono sospesi, e a riempirlo troviamo quelli che sono gli elementi identitari dell’azienda quali il suo design, l’attenzione per l’ecostenibilità e i processi produttivi che vanno dalla progettazione alla realizzazione. Tuttavia, il metaverso di Tucano non è anche altro, ovvero uno spazio pensato anche come contenitore di progetti futuri, sempre più creativi e frutto di ricerche in campo tecnologico.

L’intero progetto ha preso vita grazie a tre differenti step. Si è partiti dall’incontro tra le due realtà così da raccogliere i materiali, i dati per definire moodboard e obiettivi del Metaverso Tucano; si è poi passati dunque alla fasi intermedia, la progettazione. Qui sono stati creati gli spazi 3D, dei Digital Twin e degli asset a supporto dello storytelling, nonché sono state definite le modalità di esplorazione all’interno dell’ambiente virtuale. In ultimo, ovviamente, il progetto ha fatto il debutto online, mediante l’utilizzo di un URL per accesso flat e immersivo.

Insomma, la collaborazione di Tucano con TechStar ha come focus l’obbiettivo di condividere i valori del brand e far vivere i prodotti offerti grazie alla realtà virtuale e alla tecnologia a tre dimensioni. Siete pronti a sperimentare servizi e prodotti in maniera del tutto differente?

Franco Luini, Proprietario e CEO di Tucano, ha affermato:

Il Metaverso è il passo importante verso il futuro, il luogo ideale dove poter raccontare il proprio brand, dare spazio ad azioni di marketing e di business, sperimentando le esigenze di un mercato in continua trasformazione. È anche un mondo inclusivo dove è possibile dialogare con le nuove generazioni e utilizzare il loro linguaggio. Grazie alle competenze di TechStar e alla sua grande esperienza nel realizzare progetti di Virtual Reality, oggi Tucano può entrare nel Metaverso e prepararsi per nuovi scenari di brand awarness e di business.

Marco Zanuttini, Fondatore e CEO di TechStar, ha commentato: