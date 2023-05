L’estate è ancora lontana, ma proprio per questo il periodo primaverile è considerato il migliore per pensare alla messa in sicurezza della propria casa, specie perché si tratta di un momento in cui i prezzi medi di prodotti come le telecamere di sicurezza non sono ancora saliti a causa della richiesta, potendo così mettere in sicurezza la propria casa ad un prezzo molto competitivo.

In tal senso, specie qualora non vogliate andare incontro a pesanti ed esosi lavori di muratura, vi suggeriamo di dare un’occhiata a questa nuova offerta che Amazon sta dedicando ai prodotti a marchio Blink, che includono molti kit di telecamere per sicurezza, con sconti che arrivano anche al 48%!

Indubbiamente, si tratta di occasioni da non perdere, specie considerando che, se si parla di Blink, si parla di un’azienda Amazon e che, in quanto tale, si propone con prodotti dal rapporto qualità/prezzo a dir poco imbattibile, e con feature che sarebbe difficile riscontrare in prodotti della stesa fascia di prezzo.

Un esempio della bontà di questa promo è l’ottimo kit composto da 4 videocamere, con annesso il videocitofono Blink Video Doorbell, generalmente venduto a 379,98€, ma oggi in sconto a soli 205,99€, e che per la sua qualità risulta, ad oggi, il prodotto più venduto nella sua categoria su Amazon!

Un primato che ha alla base dei meriti oggettivi e, come anticipato, anche un ottimo rapporto qualità/prezzo visto che, al di la della completezza del kit in questione, le telecamere Blink vantano non solo una grande qualità tecnica, sia per ciò che riguarda le riprese che la connettività dei dispositivi (tutti smart, e facili da collegare a smartphone e tablet), ma anche e soprattutto una facilità di installazione invisiabile, che non vi richiederà alcun lavoro in muratura!

L’alimentazione delle telecamere Blink, infatti, avviene tramite l’utilizzo di 2 semplici batterie stilo (per altro incluse), che sono in grado di alimentare una singola videocamera fino a 2 anni, anche al netto delle variazioni termiche!

Dotate funzione Live View, vi permetterà di vedere ed ascoltare in tempo reale ciò che le telecamere stanno inquadrando, le telecamere di sicurezza Blink sono adatte sia per un uso interno che esterno (a seconda dei modelli e delle relative certificazione IPX), sono resistenti all’acqua, alla polvere e sono, ovviamente, anche perfettamente integrabili nell’ecosistema domotico di Amazon Alexa, e trovano in dispositivi come Amazon Echo Show, un supporto ideale per la creazione di un perfetto sistema di sicurezza domestica!

Insomma, parliamo di dispositivi davvero ottimi per proteggere la propria casa e, per questo, vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata alla pagina Amazon ad essi dedicata, così da poter mettere la vostra abitazione in sicurezza, e ad un prezzo conveniente!

