La sicurezza della propria casa, si sa, è una priorità per tutti noi, e lo sarà ancora di più non appena il meteo permetterà di trascorrere più tempo all’aperto, visto che si lascerà la casa spesso incustodita. Se siete sprovvisti di un sistema di protezione, vi potrebbero quindi interessare le offerte che Amazon sta dedicando ai prodotti intelligenti a marchio Ring, con sconti fino al 41%.

Allarmi, citofoni e telecamere di sicurezza, saranno questi i dispositivi principali che troverete a prezzo stracciato, tutti rigorosamente a marchio Ring, azienda molto innovativa nel settore IoT. Un’ottima occasione dunque per acquistare prodotti che sappiano offrire funzionalità avanzate e affidabilità nella protezione del proprio ambiente domestico, come il kit Ring Alarm composto da 5 pezzi, venduto a soli 179,00€ invece di 309,98€.

Di soluzioni interessanti a buon prezzo per mettere al sicuro la propria casa ce ne tante, ma abbiamo deciso di proporvi questo kit Ring Alarm non solo perché viene proposto quasi a metà prezzo, ma anche perché si tratta di una delle migliori soluzioni del marchio. Il kit comprende alcuni degli strumenti più utili, tutti connessi tra loro e pertanto facili da configurare.

La stazione base sarà il cuore del sistema, poiché fungerà da centro di controllo per tutti gli altri componenti. Gli altri dispositivi, sotto forma di sensori di movimento, rileveranno eventuali attività sospette nelle aree della casa da voi scelte, solitamente ingressi o finestre. Se ciò accadrà, sarete avvisati in tempo reale tramite una notifica su smartphone, consentendovi di prendere provvedimenti tempestivi.

Pur essendo composto già da 5 pezzi, potrete aggiungere altri elementi al kit Ring Alarm, come una sirena per esterni, scoraggiando in maniera ancora più efficace eventuali intrusi. Essendo poi progettati da una società strettamente correlata con Amazon, i dispositivi potranno essere integrati con Alexa, per un controllo vocale e una gestione ancora più intuitiva della sicurezza della casa.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a queste offerte, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

