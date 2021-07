METZ MUC7000, la smart TV con Android 10 che non ti aspetti

Stiamo parlando della Metz MUC7000, una TV 4K da 55” (c’è anche il modello da 65”) dotata di sistema operativo Android TV, venduta al prezzo di 399,99 euro. Da una ricerca effettuata nel momento della prova si tratta della Android TV 4K al prezzo più interessante sul mercato. Esistono modelli dotati di caratteristiche simili a prezzi non troppo più alti, ma anche cinquanta euro, in questa fascia di prezzo, corrisponde a un rincaro importante. I concorrenti diretti, come HiSense, TCL o modelli economici di LG o Panasonic, sono dotati di sistemi operativi proprietari, che non offrono la stessa flessibilità di Android TV originale. Scopriamo quindi pregi e difetti di questa TV, se vale la pena acquistarla o se è meglio investire di più.

Fondata nel 1938 da Paul Metz come fabbrica di dispositivi elettronici per la Carl Zeiss, il celebre produttore di prodotti ottici, si specializzò inizialmente nella produzione di radio e flash e solo successivamente, nel 1955, nei televisori. Oggi Metz è una delle poche realtà produttive ei elettronica di consumo rimaste in Europa occidentale. Se siete appassionati di calcio sicuramente vi ricorderete di Metz in quanto è sponsor ufficiale della Juventus.

Economica dove serve

Per raggiungere questa fascia di prezzo, Metz ha risparmiato ovunque poteva, soprattutto per quanto riguarda i materiali. Costruita interamente in plastica di discreta qualità, si percepisce che abbiamo a che fare con un prodotto economico già quando si estrae dalla scatola, considerando che pesa in totale solo poco più di dieci chilogrammi. Nonostante sia un 55”, quindi non proprio piccolo, si maneggia con una facilità imbarazzante e riuscirete a montare i supporti inferiori senza dover chiedere aiuto a qualcuno. Anche i piedistalli sono in plastica e il risvolto della medaglia di questa struttura molto leggera è una solidità precaria quando posizionata su una superficie. Non stiamo dicendo che cadrà alla prima folata di vento, ma un bambino un po’ troppo vivace potrebbe fare dei danni.

Lo stesso approccio si vede anche nel telecomando, in plastica economica. Per inserire le batterie dovrete rimuovere tutto il guscio posteriore. Per fortuna i pulsanti hanno un’attivazione con un feedback soddisfacente e il layout è ben fatto. Un fattore positivo di questa leggerezza è la possibilità di attaccare la TV a un supporto da parete economico, o anche su una parete non particolarmente solida, considerando che il peso da sostenere è veramente limitato.

Connettori e altre caratteristiche tecniche

Le possibilità di connessione sono il minimo sindacale ma la dotazione dovrebbe comunque rappresentare più che sufficiente per molti. Tre HDMI 2.0, due USB, collegamento di rete con cavo e Wireless, digitale terrestre (S2) e Bluetooth.

Di seguito vi riportiamo le specifiche tecniche:

Tecnologia del pannello LCD Direct LED LCD Aspect Ratio 16:9 Risoluzione (pixel) 3840 x 2160 Diagonale (inch) 55 HDR10 / HLG / Dolby Vision Sì / Sì / Sì Frequenza d’aggiornamento (Hz) 50 / 60 Luminosità del pannello (cd/m²) 280 Angolo di visione 178° Tempo di risposta (ms) 10 Sintonizzatori in dotazione DVB-C/T2/S2 Potenza audio (Watt) 2 x 10 Altoparlanti integrati 2 Bluetooth Sì Slot CI+ Sì HDMI / incl. CEC / con ARC 3 / 3 / 1 (HDMI1) Collegamento alla rete LAN (RJ 45) Sì USB 2 Larghezza (cm) 122,7 Altezza con / senza base d’appoggio (cm) 77,4 / 71,5 Profondità con / senza base d’appoggio (cm) 23,3 / 7,5 Peso con / senza base d’appoggio (Kg) 10,6 / 10,5 Gancio di sospensione VESA (cm) VESA 20 x 20 Sistema Operativo Android TV

Qualità dell’immagine e audio

Una TV è fatta per guardare contenuti digitali, e per fortuna l’esperienza sotto questo punto di vista è positiva. Sia ben chiaro, la qualità dell’immagine non è confrontabile con quella di modelli di fascia più alta. Se volete un’immagine HDR di primissima qualità, una retroilluminazione totalmente omogenea o la possibilità di calibrare la TV secondo i più alti standard qualitativi, non è questa la TV che fa per voi.

Non è possibile procedere a una calibrazione della TV per via della mancanza dei necessari controlli, e all’analisi visiva, nonché un colorimetro, la resa dei colori non è del tutto corretta. I controlli dell’immagine sono quelli presenti in Android TV, è quindi un modello che deve essere regolato in base ai propri gusti personali, principalmente in termini di luminosità e vivacità dei colori.

Un po’ più grave è l’angolo di visione, abbastanza ristretto. In un salotto andrà bene se posizionata perpendicolarmente a un divano, mentre sarà difficile da vedere bene da una poltrona messa lateralmente. Nonostante in questa fascia di prezzo sia difficile trovare di meglio, se siete grandi amanti di film e serie TV, pensare a questa TV come lo schermo principale della casa sembra un po’ azzardato. Come TV secondaria andrà probabilmente più che bene. Anche l’audio è solo discreto.

Android TV, tutto bene

L’ergonomia d’uso è quella offerta da Android TV, che risulta reattiva e veloce. I tempi di caricamento delle applicazioni è un po’ più lungo rispetto ai modelli di fascia superiore, ma nulla che crei un reale disagio. L’interazione con il telecomando è intuitiva e tutto funziona perfettamente, come con qualsiasi altra TV, anche più costosa, dotata dello stesso sistema operativo.

Verdetto

In questa fascia di prezzo sarebbe sbagliato pensare di poter acquistare un prodotto di altissima qualità. Dopotutto stiamo parlando di un 55” 4K HDR con Android TV a 399 euro, prezzi impensabili fino a qualche anno fa. Se cercate una TV con cui gustare film alla massima qualità visiva, magari da inserire in un contesto home cinema dall’audio potente e immersivo, dovreste guardare altrove. Anche se volete sfruttare tutte le peculiarità delle ultime console, come l’elevato refresh rate, dovrete rivolgervi altrove.

Al contrario, se non avete particolari pretese in termini di corretta dei colori, HDR o audio stratosferico, l’asso nella manica di questo Metz è Android TV. In termini qualitativi non ha molto in più, o in meno, da offrire rispetto ad altri modelli della stessa fascia di prezzo. Anche se un Hisense o un TCL economico offrissero qualcosa di meglio in termini di pannello o costruzione, probabilmente la differenza sarebbe limitata, e sulla bilancia peserebbe molto di più la presenza di Android TV rispetto alle soluzioni proprietarie concorrenti, che seppur efficienti sotto vari punti di vista, non possono equiparare l’ergonomia offerta dalla soluzione Google.

Se cercate una TV Android e la volete grande, considerate questo modello.