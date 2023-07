State cercando un modo semplice e veloce per preparare in maniera sana, rapida e semplice cibi deliziosi con un ridotto contenuto di grassi? Allora non lasciatevi sfuggire questa fantastica offerta sulla friggitrice ad aria Xiaomi Mi Smart Air Fryer, oggi scontata del 30% su Amazon, che ha sempre tante offerte interessanti come questa, anche prima del Prime Day 2023.

A soli 84,00€ anziché 119,99€, potrete portare a casa un prodotto di alta qualità con un rapporto qualità-prezzo imbattibile. La Mi Smart Air Fryer è estremamente versatile e vi sarà di grande utilità ogni giorno: non fatevi scappare questa occasione!

Grazie alla circolazione ad alta velocità della corrente di calore, la friggitrice assicura un riscaldamento uniforme del cibo, creando uno strato esterno croccante e mantenendo l’interno morbido. Con una potenza di riscaldamento di 1500 W, poi, la temperatura aumenta rapidamente e il calore si distribuisce in modo più equilibrato all’interno della friggitrice, riducendo i tempi di cottura. Inoltre, la superficie interna è antiaderente e resistente all’usura, per una pulizia più semplice.

Progettata per preparare carne, verdure ed essiccare la frutta, è perfetta anche per preparazioni più inaspettate, dato che è anche in grado di fare lo yogurt! Potrete impostare il timer fino a 24 ore per cotture lente e regolare la temperatura da 40°C a 200°C direttamente dal comodo display touch screen OLED. Così sarà facilissimo monitorare la preparazione, controllare il tempo rimanente e gestire facilmente i vari programmi preimpostati disponibili.

Non solo: avrete accesso a oltre 100 ricette intelligenti utilizzando il controllo vocale tramite Google Assistant. In questo modo potrete selezionare la ricetta che preferite direttamente dall’app e lasciare che la friggitrice si occupi del resto. Questa funzione è perfetta per i principianti, per chi ha poco tempo e per coloro che desiderano una cucina più smart.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

