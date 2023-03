Siete alla ricerca di una bilancia smart che vi fornisca dati incredibilmente precisi e che vi aiuti a raggiungere i vostri obiettivi di salute? In tal caso non possiamo che consigliarvi la Mi Smart Scale 2, una delle migliori sul mercato, che oggi è scontata su eBay a soli 19,99€!

Considerando che il suo prezzo di listino è 40,00€, potrete portarvi a casa la bilancia smart a metà prezzo e usufruendo della spedizione gratuita offerta da eBay. Proprio perché si tratta di un prodotto dalla qualità eccellente potrebbe andare a ruba in men che non si dica, quindi vi consigliamo di approfittare di questa offerta pazzesca il prima possibile.

La Mi Smart Scale 2 è una delle bilance smart più accurate in assoluto: i sensori ad alta precisione riusciranno a rilevare persino l’assunzione di un solo bicchiere d’acqua, fornendovi dunque informazioni estremamente accurate sul vostro peso corporeo. Oltre alle persone potrete però sfruttare il dispositivo anche per pesare oggetti dai 100 grammi in su, come pacchetti, valigie o generi alimentari, usufruendo così di un unico strumento per risolvere tutti i vostri problemi.

Oltre a semplicemente mostrarvi il vostro peso, la bilancia è dotata anche di una funzione di misurazione del peso ideale, calcolato in modo intelligente in base a parametri come l’altezza, l’età, l’IMC e altro; sia che voi vogliate dimagrire o che desideriate solamente tenervi in forma, la Mi Smart Scale 2 vi aiuterà dunque lungo il percorso, riportando poi le informazioni nell’app Mi Fit.

Infine, la Mi Smart Scale 2 è in grado di identificare automaticamente i membri della famiglia in base ai dati del corpo, salvando le informazioni di un massimo di 16 membri contemporaneamente. Potrete quindi condividere la bilancia con l’intera famiglia ottenendo suggerimenti personalizzati, ma anche decidere di utilizzare la modalità guest per far ottenere ad altri utenti le misurazioni senza che esse vengano memorizzate.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

