Se siete alla ricerca delle migliori offerte per i dispositivi da portare in vacanza o iniziare a utilizzare durante l’estate, dovreste prendere in considerazione le proposte del marchio Xiaomi. Al momento, è in corso la Mi Summer Sale sullo store ufficiale, un’eccezionale promozione che durerà fino al 15 agosto e che offre sconti fino a 150 euro su una vasta gamma di prodotti.

Un particolare punto di interesse di questa promozione, oltre ai classici sconti, sono i cosiddetti “Flash Sale“, ossia offerte che cambiano ogni 24 ore. Vi suggeriamo quindi di salvare la pagina promozionale tra i vostri preferiti e di controllarla ogni giorno per scoprire nuove offerte a tempo limitato.

Al momento della stesura di questo testo, infatti, vi è il purificatore d’aria Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro a soli 249,99€. Qualora invece vogliate valutare una delle offerte fisse, valide fino al 15 agosto, vi consigliamo lo Xiaomi Watch S1 Pro, acquistabile a soli 209,99€ invece di 299,99€. Il prezzo è estremamente vantaggioso, soprattutto per lo smartwatch, poiché sui principali store il prezzo più basso si aggira intorno ai 260,00€.

Visto che Xiaomi Watch S1 Pro è tra i dispositivi più interessanti di questa promozione, diamo proprio uno sguardo più approfondito a questo smartwatch per comprendere meglio il suo pubblico ideale. Il prodotto vanta un display AMOLED da 1.47″ con colori vivaci e un nitido contrasto, garantendo una buona luminosità massima per un’esperienza visiva ottimale anche all’aperto. Lo stesso display è protetto da un vetro zaffiro resistente ai graffi e all’usura quotidiana, pertanto non preoccupatevi di usarlo in modo intenso.

Gli appassionati del monitoraggio della salute troveranno nello Xiaomi Watch S1 Pro funzioni di rilevanza, grazie ai suoi sensori di ultima generazione che permettono di misurare la temperatura corporea, il battito cardiaco e la saturazione di ossigeno nel sangue. Queste informazioni da sole consentono di prendersi cura del proprio benessere in modo semplice, ma lo smartwatch offre molto di più. Con oltre 100 modalità di allenamento preimpostate, il dispositivo accompagnerà gli utenti in qualsiasi attività, dal running al nuoto, dallo yoga agli allenamenti a corpo libero, fornendo un monitoraggio dettagliato delle prestazioni per migliorare le performance.

Inoltre, grazie al GPS integrato, sarà possibile tracciare con precisione e affidabilità le attività svolte, e la resistenza fino a 5 ATM permetterà di utilizzare lo smartwatch anche in mare senza timore di danneggiarlo. A circa 200,00€, lo si può ritenere senza dubbio uno dei migliori smartwatch del momento, nonostante la concorrenza sia tanta.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa promo, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

