Michael Saylor: con bitcoin ti difendi dall’inflazione, ma non paghi il caffè

“Non vuoi pagare il tuo caffè con i tuoi bitcoin, vuoi pagare il tuo caffè con una valuta”, ha affermato in una recente intervista Michael Saylor, il miliardario fondatore della società di business intelligence trasformata in bitcoin hot stock MicroStrategy. Saylor ritiene che la criptovaluta sia l’attività di riserva mondiale migliore, ma che il dollaro sia ancora la principale valuta mondiale. Questa è la principale distinzione tra i due.

MicroStrategy di Saylor ha raddoppiato le sue partecipazioni in bitcoin nel quarto trimestre fiscale di quest’anno e ora possiede 121.044 bitcoin per un valore di circa 3,6 miliardi di dollari, che afferma probabilmente “manterrà per sempre”. Vedere il bitcoin come una risorsa piuttosto che come una valuta rende anche la vita più facile dal punto di vista normativo.

“Tutti questi regolamenti sono davvero regolamenti che limitano l’uso di una risorsa digitale come valuta piuttosto che come proprietà”, ha spiegato Saylor, aggiungendo che se lo riconosci, è facile vedere che il futuro del settore è “abbastanza luminoso”. Saylor ha anche affrontato gli attuali problemi di inflazione del Paese, affermando che il bitcoin fornirebbe la migliore copertura contro l’inflazione. “Ci sarà volatilità, ma mi sembra che ci sia accordo universale sul fatto che il mondo abbia bisogno di una copertura contro l’inflazione. Quindi, se possiedi bitcoin, non venderlo”.