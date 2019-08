Microsoft accusa il gruppo di hacker russo Strontium di cyberspionaggio via IoT

Microsoft ha scoperto che il gruppo di cyberspionaggio Strontium ha sfruttato dispositivi IoT per entrare nelle reti di numerose aziende e organizzazioni.

Microsoft Threat Intelligence Center ha scoperto ad aprile che il gruppo di hacker russo Strontium (APT28) ha tentato di compromettere tre fra i più diffusi dispositivi IoT del mercato presenti in istituzioni o aziende dei settori governativo, informatico, militare, della difesa, medico, accademico e ingegneristico. Nello specifico il team di sicurezza di Microsoft ha rilevato azioni informatiche contro un telefono VoIP, una stampante per ufficio e un decoder TV. Lo scopo era per lo più di ottenere un accesso alle reti.

“Una volta che l’attore aveva stabilito con successo l’accesso al network, una semplice scansione della rete per cercare altri dispositivi non sicuri consentiva loro di scoprire e spostarsi attraverso di questa alla ricerca di account con privilegi più elevati che avrebbero garantito l’accesso a dati di valore più elevato”, spiegano gli specialisti Microsoft. “Dopo aver ottenuto l’accesso a ciascuno dei dispositivi IoT, l’attore ha avviato tcpdumpper per sniffare il traffico di rete su sottoreti locali”. Sono stati anche visti enumerare gruppi amministrativi per tentare un ulteriore sfruttamento. L’analisi del traffico di rete ha mostrato che i dispositivi stavano anche comunicando con un server esterno di comando e controllo.

Microsoft Threat Intelligence Center sostiene che sia stato il gruppo Strontium (APT28), che secondo il Foreign and Commonwealth Office e diverse società di cybersicurezza fa riferimento all’intelligence russa GRU. Insomma si tratterebbe di una squadra di specialisti in cyberspionaggio.

L’azione di questo gruppo negli ultimi 12 mesi ha costretto Microsoft a effettuare 1400 notifiche a Stati nazionali per segnalare attacchi e compromissioni. Una notifica su cinque dell’attività di Strontium è stata legata ad attacchi contro organizzazioni non governative, think-tank, organizzazioni politicamente affiliate in tutto il mondo, i comitati organizzativi olimpici, le agenzie antidoping e l’industria dell’ospitalità. L’FBI per altro ha attribuito il malware “VPN filter” proprio a Strontium.

Microsoft consiglia le seguenti azioni per proteggere e gestire meglio i rischi associati ai dispositivi IoT: