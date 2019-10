Microsoft OneDrive attiva Personal Vault anche in Italia, autenticazione forte ideale per backup

Microsoft OneDrive introduce due novità: arriva Personal Vault e cambiano le tariffe per espandere lo spazio di archiviazione.

Microsoft OneDrive, il servizio di cloud storage e backup accessibile via browser, PC e smartphone, è stato aggiornato con l’integrazione di Personal Vault e un nuovo piano di estensioni per lo spazio di archiviazione. La prima novità è Personal Vault – annunciato inizialmente a giugno per Australia, Nuova Zelanda e Canada è ora disponibile a livello globale – che è a tutti gli effetti un sistema di protezione file basato su autenticazione forte a due fattori.

In pratica viene creata un’area protetta su cloud a cui si può accedere tramite un PIN o un codice inviato tramite mail o SMS, oppure ancora impiegando tecnologie biometriche (faccia o impronta digitale). È supportato anche Microsoft Authenticator. Microsoft consiglia non a caso l’impiego della sua soluzione di sicurezza per i backup. E infatti può essere abilitato in automatico per le cartelle Desktop, Documenti e Immagini, così da semplificare anche l’accesso da dispositivi diversi.

Su Window 10 poi i file memorizzati su Personal Vault vengono sincronizzati con quelli residenti su hard disk, ma in una zona specifica protetta da crittografia BitLocker. Da ricordare che funziona anche su Windows 7 e Windows 8.

Personal Vault è disponibile sia sulla versione Web di OneDrive che quella mobile via app. Comoda anche la possibilità di scansionare i documenti, realizzare video e scattare foto direttamente dall’applicazione. Purtroppo per gli utenti “basic 5 GB” e “100 GB” possono essere protetti solo 3 file, mentre gli abbonati Office 365 non hanno limitazioni. Inoltre questi ultimi possono espandere il loro singolo TB di spazio di archiviazione con incrementi di 200 GB da 2 euro mese ciascuno. Quindi ipoteticamente per aggiungere 600 GB bisogna pagare 6 euro in più al mese.