Microsoft ha annunciato la sua tabella di marcia per la costruzione di un suo supercomputer quantistico, che sfrutterà i qubit topologici su cui stanno lavorando da alcuni anni.

Krysta Svore, vicepresidente dello sviluppo quantistico avanzato di Microsoft, ha spiegato che l’idea di completare il progetto in meno di dieci anni, per realizzare un supercomputer quantistico da un milione di operazioni al secondo.

“Pensiamo alla nostra tabella di marcia e al tempo che ci separa dal supercomputer quantistico in termini di anni piuttosto che di decenni”, ha detto Svore.

Microsoft lavora sui qubit Majorana sin dal 2017. I qubit di Majorana hanno il vantaggio di essere molto stabili (soprattutto rispetto alle tecniche tradizionali), ma sono anche difficili da creare. L’azienda ora sostiene di aver raggiunto una nuova svolta nel suo lavoro di ricerca, e di essere pronta a realizzare un supercompuer quantistico.

“Oggi siamo davvero a un livello di implementazione fondamentale”, ha detto Svore.

Rispetto ai computer quantistici noisy, l’approccio di Microsoft è molto diverso e potenzialmente può portare a un livello superiore. “Il prossimo livello che dobbiamo raggiungere come industria è quello della resilienza. Dobbiamo essere in grado di operare non solo con qubit fisici, ma dobbiamo prendere questi qubit fisici e inserirli in un codice a correzione di errore e usarli come unità per servire come qubit logici”.

Ed è proprio a questo che servirà il supercomputer quantistico di Microsoft, ad accelerare il percorso verso i qubit logici.

Il passo successivo è quello di costruire qubit protetti dall’hardware, e Svore ha dichiarato che il team sta facendo passi da gigante nel suo lavoro di costruzione. Questi qubit saranno piccoli (meno di 10 micron di lato) e abbastanza veloci da eseguire un’operazione su un qubit in meno di un microsecondo. Dopodiché, il team ha in programma di lavorare sull’entangling di questi qubit e di farli funzionare attraverso un processo chiamato braiding, un concetto di cui si parla (per lo più come teoria) almeno dai primi anni 2000.