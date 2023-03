Il mondo delle scope elettriche senza filo è vasto e ricco di opzioni, alcune molto simili tra loro, altre con caratteristiche uniche che le contraddistinguono dalla massa. È il caso del Miele Triflex HX2 Pro, modello top di gamma della casa tedesca che offre un inedito design modulare 3 in 1.

Non si tratta ovviamente dell’unico punto forte di questo aspirapolvere, ma è sicuramente la caratteristica più interessante: la power unit, la parte centrale del prodotto composta da gruppo motore, batteria e contenitore per la polvere, può essere combinata in tre modi (sopra, sotto o senza il tubo) in base alle proprie esigenze.

La prima soluzione è quella tipica di un aspirapolvere senza filo, con la power unit in alto, appena sotto l’impugnatura. In questa configurazione è possibile pulire comodamente anche sotto il letto e i divani, come con qualsiasi aspirapolvere. La seconda configurazione è invece quella che rimuove il tubo e collega la spazzola direttamente alla power unit, permettendo di pulire facilmente superfici come tavoli, banconi o scrivanie, usando il dispositivo anche come aspirabriciole.

La terza configurazione invece sposta la power unit in basso, vicino alla spazzola: in questo modo si sposta il peso in basso e l’aspirapolvere diventa molto leggero e semplice da manovrare, facilitando parecchio la pulizia degli ambienti. Certo non sarà più possibile infilarsi sotto i divani o il letto, ma cambiare configurazione è semplicissimo e vi consente di pulire ogni angolo della casa con facilità: basta sganciare l’impugnatura e collegare al suo posto il tubo.

Il design 3 in 1 come detto non è però l’unico punto forte del Miele Triflex HX2 Pro, che risulta particolarmente adatto alle superfici molto ampie grazie alla doppia batteria inclusa in confezione, che garantisce un’autonomia complessiva di 120 minuti e una copertura fino a 150 metri quadri. La batteria è posta nella parte finale della power unit e sostituirla è davvero semplice e veloce: si rimuove quella scarica premendo le apposite leve e tirando, dopodiché si installa quella carica semplicemente facendo pressione finché non si sente il classico “clac”.

Miele Triflex HX2 Pro offre tre diversi livelli di potenza, Minimo, Eco e Massimo, che ovviamente influiscono in maniera differente sulla batteria, la cui autonomia residua è visibile grazie ai tre LED bianchi posti sulla power unit. Il serbatoio ha una capacità di 0,5 litri e integra un filtro HEPA AirClean con capacità di trattenere la polvere maggiore del 99,999% e di eliminare fino al 99,9% degli allergeni.





Oltre alle due batterie, Triflex HX2 Pro viene fornito con una spazzola elettrica con luce LED BrilliantLight bianca che si adatta alle diverse superfici grazie al riconoscimento del pavimento, una spazzola larga anch’essa equipaggiata con luce LED e in cui è possibile sostituire l’elemento rotante per adattarlo meglio al proprio pavimento (sono incluse spazzole con setole rigide, setole morbide o in velluto, ideali per non rigare il parquet) e i classici accessori come bocchetta a lancia, ugello per tappezzeria e pennello con setole sintetiche.

In confezione è presente anche una comoda base da montare a parete, a cui è possibile collegare l’aspirapolvere (e ovviamente ricaricarlo) e gli accessori. In alternativa si può sfruttare il classico caricabatterie da terra per avere sempre la massima autonomia a disposizione.